В ходе пресс-конференции в четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения ФСБ РФ в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Так, у Путина спросили, почему все еще не возбуждено уголовное дело об отравлении Навального. В ответ президент РФ заявил, что "пациент берлинской клиники" пользуется поддержкой американских спецслужб.

"Но это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Если бы хотели отравить, то отравили бы. А так я отдал команду после обращения жены отправить его на лечение в Германию", - заявил Путин.

Расследование Навального он связал с разработками иностранных спецслужб. И сказал, что это значит, что и Навальный связан с иностранными спецслужбами, которые работают против России и ее руководства. Также, по словам Владимира Путина, "трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц и подтянуться до определенного уровня и калибра".

Напомним, недавно The Insider, Bellingcat и CNN, der Spiegel и El Pais обнародовали расследование, в котором говорится о том, что восемь сотрудников Института криминалистики ФСБ могут быть причастны к отравлению оппозиционера, и называются их имена. "Страна" подробно писала, что известно о расследовании, в котором названы отравители Навального.

Также "Страна" в режиме онлайн следит за ежегодной пресс-конференцией Путина и публикует главные заявления об Украине, вакцине и новом президенте США.