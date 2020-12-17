Большинство жителей Украины поддерживают решение правительства относительно введения жесткого карантина с 8 по 24 января следующего года.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, с 12 по 14 декабря социологи опросили 2 500 респондентов старше 18 лет, проживающих в разных регионах Украины, кроме неподконтрольной части Донбасса и Крыма.

Оказалось, что 56% поддерживает решение Кабмина о локдауне, 41% придерживаются противоположной точки зрения. При этом 52% респондентов указали, что локдаун будет способствовать снижению распространения Covid-19, 45% предполагают, что не будет.

Согласно опросу, 63% респондентов поддерживают запрет митингов и демонстраций в период локдауна, против запрета высказались 35%.

Оказалось, что 73% опрошенных поддерживают закрытие в рамкам жесткого карантина спортзалов, кинотеатров, ресторанов и кафе, 23% придерживаются противоположного мнения. За закрытие школ выступают 54%, 43% - против. Прекращение работы детсадов поддерживают 48%, 47% - не согласны с этим.

Меньше респонденты поддерживают закрытие продовольственных рынков (31% - за, 67% - против), междугородного общественного транспорта (23% - за, 75% - против) и общественного транспорта (18% - за, 80% - против).

Напомним, по данным опроса этой же социологической группы от 19 ноября, большинство украинцев выступало против локдауна. Как мы видим, спустя месяц, мнение жителей нашей страны изменилось.

Также мы рассказывали, что больше половины украинцев не собираются вакцинироваться от ковида.