Лидер группы "Ленинград" и генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров спросил у президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции 17 декабря, почему русские хакеры в 2020 году не помогли избраться Дональду Трампу. Путин заявил, что это не вопрос, а провокация.

"Самый козырный вопрос про Навального я оставлю коллегам. А мой вопрос такой, почему русские хакеры на этот раз не помогли избраться Трампу. А своих же не бросают? На какую должность теперь может рассчитывать Трамп? Приютите ли вы его, как Сноудена. Первый вопрос. Второй - как описывать эту жизнь без ненормативной лексики?" - спросил Сергей Шнуров.

В первую очередь Путин решил ответить на вопрос о ненормативной лексике.

"Говорите: редиска. Язык наш богатый. Спасибо, что сейчас не использовали ненормативную лексику, как вы делаете это на сцене", - сказал Владимир Путин.

Вопрос, который касался Дональда Трампа президент РФ назвал провокацией.

"О Трампе - это не вопрос, а провокация. Мы не помогали избраться Трампу… Мы исходим из того, что вновь избранный президент поймет, что происходит, он человек опытный. Рассчитываем, что все проблемы - ну, не все, а хотя бы часть - будут решаться при новой администрации. Трампу не надо трудоустраиваться. У него большая база поддержки, насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни", - заявил Путин.

Напомним, "Страна" следит за пресс-конференцией Путина в режиме онлайн и публикует главные заявления об Украине, вакцине и новом президенте США.

Также мы писали о том, что ежегодную пресс-конференцию Путина намеревалась посмотреть треть россиян.