Верховная Рада в ходе заседания в четверг, 17 декабря, поддержала во втором повторном чтении закон Зеленского об "инвестнянях", который предусматривает господдержку инвестиционных проектов от 20 миллионов евро.

Соответствующий законопроект №3760 поддержали 252 нардепа.

В редакции ко второму чтению сумма проекта, при которой ему положена господдержка, была снижена с 30 млн до 20 млн евро. Также ко второму чтению комитет предложил расширить перечень сфер для проектов, которые могут претендовать на такую господдержку.

Так, речь идет о таких сферах: перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), обращения с отходами, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, здравоохранения, искусства, культуры, спорта, туризма и курортно-рекреационной сферы. Также в "переходных положениях" предусмотрена возможность предоставления господдержки инвесторам в сфере обогащения железной руды.

Законопроект указывает, что на господдержку могут рассчитывать проекты, которые создают не менее 80 рабочих мест с зарплатой на 15% выше средней зарплаты в регионе. Ко второму повторному чтению депутаты уточнили термин специального инвестиционного договора - это соглашение, заключенное между Кабмином, инвестором со значительными инвестициями, заявщиком и органом местного самоуправления (в случае предоставления им господдержки).

Как указало главное юридическое управление аппарата Верховной Рады в своем заключении к законопроекту, его нормы предоставляют преференции по неуплате налогов и сборов. Это идет в разрез с меморандумом с МВФ, подписанным 2 июня 2020 года, в рамках которого Украина взяла обязательство воздержаться от введения новых налоговых льгот, за исключением уже принятых в связи с Covid-19.

Напомним, Зеленский пообещал открыть офис "инвестнянь" под руководством экс-главы правительства Аджарии еще в мае.

Также мы писали о том, что в августе Левон Варшаломидзе, так и не создав в Украине офис "инвестнянь", вернулся в Грузию.