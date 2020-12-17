Министр юстиции Денис Малюська поздравил работников государственной исполнительной службы с их профессиональным праздником, который отмечается 17 декабря. Также чиновник продемонстрировал, при помощи каких средств происходило принудительное взыскание задолженности в 90-х.

Соответствующий пост министр опубликовал в своем Facebook.

"Каким-то таким было представление о "принудительном взыскании задолженности" в 90-х", - подписал Малюська фотографию, на которой он стоит с утюгом и паяльником в руках.

По его словам, сейчас работа по взысканию задолженности ассоциируется с работой исполнителя на компьютере.

"И да, я в курсе, что АСВП (Автоматизированная система исполнительного производства - Ред.) подвисает (через месяц будет летать), зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают. Но система постоянно меняется к лучшему. И это - благодаря Вам. С Днем работника государственной исполнительной службы!!" - добавил Малюська.

Ранее министр предстал перед своими подписчиками в белом костюме на фоне зеленой поляны. Так он проиллюстрировал время, которое проводит в мечтах о работе.

А весной Малюська показал серию дорожных снимков с маками у себя на голове. В таком же образе он решил посетить заправку.