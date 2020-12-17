В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин рассказал о происхождении коронавируса и почему не прививается российской вакциной. Также призвал всех относиться внимательнее к рекомендация специалистов.



Об этом он заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции.



Отвечая на вопрос, поставил ли себе глава РФ прививку от коронавируса, он призвал всех относиться внимательнее к рекомендация специалистов.

"Они нам говорят о том, что те вакцины, которые попадают в оборот подходят для определенных возрастных групп. Для таких, как я, вакцина пока не добралась. Я человек законопослушный, пока вакцину, как вы говорите, не поставил. Но обязательно сделаю, когда это станет возможным. Делать нужно временной разбег между прививками между вакцинами от гриппа и коронавируса", - рассказал Путин.

Также он сообщил, что всеобщая вакцинация нужна и, к примеру, эффективность российской вакцины Спутник V показывает 97%. "Наша вакцина эффективная и безопасная, не вижу причин не вакцинироваться", - заявил лидер РФ.



В частности, по словам Путина, основной задачей для России является вакцинация внутри страны. "У нас до сих пор не хватает железа - оборудования, чтобы произвести вакцину. Вот от гриппа уже 70 миллионов россиян привились. Вот что и по коронавирусу нужно делать. В начале следующего года у нас будет уже миллионы вакцины", - говорит Владимир Путин.



Также он добавил, что компонентов для производства вакцины Спутник V достаточно, чтобы она производилась за границей и была возможность сотрудничать с другими странами.



Глава Российской Федерации, говоря о происхождении коронавируса заявил, что "слухов много, никаких подтверждений обвинений в чей-то адрес - нет".

"Надо не искать виновных, в объединять усилия", - ответил на вопрос, давал ли он задание спецслужбам выяснить происхождение коронавируса.

По словам президента России, важно снять санкции и ограничения с тех стран, которые поставляют вакцину, лекарства, оборудование.

"По поводу заданий спецслужбам - мы не должны тут это обсуждать. Тут задали вопрос о возможности вмешательства в наши выборы. конечно, будут вмешиваться. Поэтому мы это знаем и готовимся. Но сможем противостоять эффективно, если подавляющее число наших граждан будут понимать: а) это вмешательство, б) надо противостоять и мы сами должны решать свою судьбу. Вот в США в некоторых штатах даже запрещены международные наблюдатели. У нас ничего такого нет", - говорит Путин.

Ранее "Страна" сообщала, прошла ли российская вакцина "Спутник" третью фазу испытаний и чем она отличается от Pfizer. Так, тезис о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину в виду того, что она не прошла третью стадию испытаний, глава МОЗ Степанов повторял неоднократно.



Также напомним, что в России назвали последствия после прививки ""Спутник V". Так, например, каждый десятый может ощущать жар, тошноту, а также озноб и слабость.