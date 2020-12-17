Сегодня ночью в Берлине скончался Геннадий Кернес - мэр Харькова, который руководил городом бессменно последние десять лет. И сделавший для первой столицы очень много.

Это был один из самых ярких политиков не только Харькова, но и всей Украины. И один из лучших мэров страны за все время независимости.

Вспоминаем этапы его жизненного пути.

Из разнорабочих в мэры

Кернес родился в 1959 году в Харькова.

До перестройки он закончил профтехучилище и переменил ряд профессий - от разнорабочего до слесаря. Учился и на часовых дел мастера.

После начала перестройки занялся организацией кооперативов. Тогда же Кернес получает срок за мошенничество - три года лишения свободы.

В 90-х выходит на свободу и снова идет в бизнес. Занимается газом, недвижимостью, телевидением. Его штаб-квартирой становится гостиница "Националь" в Харькове. В 1998 году попадает в политику - становится депутатом городского совета.

В 2004 году он поддержал Майдан.

Но в 2006 году перешел в другой лагерь - в Партию Регионов. Произошло это во время выборов мэра, на которых победил друг Кернеса Михаил Добкин, который выдвигался от регионалов.

Тогда же появился знаменитый ролик, как Кернес готовит Добкина к выступлению.

Это сделало его всенародно известным в масштабах всей страны.

После победы на выборах президента Украины в 2010 году Виктора Януковича Михаил Добкин стал губернатором, а Кернес - и.о. мэра. На местных выборах в октябре 2010 года он избрался мэром, победив своего давнего противника Арсена Авакова.

Сам Кернес с того момента и до 2014 года - то есть до бегства Януковича - был одним из ключевых политиков в Партии регионов.

Роль в событиях 2014 года

Во время Майдана зимой 2013-2014 годов Харьков стал "столицей" Антимайдана. А Кернес и Добкин - одними из его лидеров.

Вместе с частью других регионалов они создал "Украинский фронт" - организацию, очевидной целью которой было создание центра сопротивления, если в Киеве власть перейдёт к майдановцам.

И 22 февраля 2014 года этот день наступил. В Харькове собрались на съезд депутаты юго-востока. Туда же приехал и Янукович. Ходили слухи, что будет объявлено о переносе правительства в первую столицу.

Но Кернес (а также Добкин) в течение буквально одной ночи поменял позицию. И процесс не был запущен.

Съезд не принял никаких решений.

Янукович спешно уехал в Донецк, потом в Крым, а оттуда в Россию.

Сценарий, на который изначально ставил украинский антимайдан и Россия, был поломан.

Москве пришлось импровизировать - отсюда и все последующие события, включая Крым и Донбасс.

И ключевыми в этом смысле были решения в Харькове, принятые в ночь с 21 на 22 февраля.

Последующие события "Русской весны" Кернес не поддерживал, что и стало одним из причин того, что в Харькове антимайдановские протесты в отличие от Донбасса не привели к созданию "народной республики" (она уже была провозглашена в апреле, но буквально на следующий день с ней покончили силовики).

Один из лидеров Антимайдана в Харькове Константин Долгов, который был знаком с Кернесом, вспоминал о роли мэра в этом процессе:

"Когда в апреле 2014 года мы взяли штурмом здание Харьковской администрации, он позвал на переговоры. От народа делегировали меня и ещё одного парня. Мы поехали к нему в "Националь". Кернес выглядел очень встревоженным. Диалог описываю как есть, общались мы на понятном всем языке.

- Костя, н@уя ты это делаешь?

- В смысле н@уя?

- На что вы рассчитываете?

- Мы пойдём по пути Крыма, здесь снова будет Россия.

И тогда Кернес сказал:

- Костя. Я к тебе очень хорошо отношусь. Но поверь мне, ты очень ошибаешься. Россия не зайдёт".

Позиция против "Русской весны" позволила Кернесу остаться мэром. У постмайдановской власти, в которой большую роль играл Аваков, постоянно возникало желание его убрать и даже посадить, но постоянно возникал страх, что в таком случае Харьков повторит путь Донбасса и от мэра отступали.

Но уже в конце апреля 2014 года случилось ключевое событие, которое оказалось роковым в жизни Кернеса.

Покушение на Кернеса

28 апреля 2014 года в Геннадия Кернеса стреляли во время пробежки.

"Я пробегал каждое утро по 20 км за полтора часа. После чего окунался в холодной воде. И вот я бегу со своей крейсерской скоростью. Служба охраны сопровождает меня сзади. Мне поступали сигналы, что меня хотят ликвидировать, но я не верил, что это будет из кустов. Я понимал, что это может быть, но чтобы из винтовки с оптическим прицелом? И тут я услышал такой хлопок. "Бубух" — как что-то около тебя взорвалось. Четко помню, и этот звук определю из тысячи других хлопков", - рассказывал мэр, что тогда чувствовал, в интервью "Стране".

Пуля поразила, позвоночник, печень и легкое. После чего мэр стал навсегда прикован к инвалидному креслу.

"Мне пуля снесла четыре позвонка, дважды пробила легкое и желудок, сломала ребро и повредила надпочечник и прошла через конский хвост, что стало причиной, почему мне парализовало ноги. Конский хвост мягкий, а температурный режим пули около 1000 градусов, и она фактически выжгла, как каленым железом, все на своем пути", - говорил нам Геннадий Кернес - А потом начались галлюцинации. Я попал в потусторонний незнакомый мир, где летали вертолеты и самолеты. Какая-то планета, какой-то остров. Какие-то женщины, дети, вооруженные мужчины. И как в книжке, был коридор перехода. Я давал какие-то команды. И ждал, что они будут реализованы. Мне казалось, что я становлюсь участником этого мира и жизни каких-то непонятных людей. И меня затягивало все дальше и дальше в эти события. Спустя шесть дней я вышел из комы, открыл глаза и увидел силуэт человека в шляпе. Мне казалось, что он из мира моих галлюцинаций. Я даже не сразу сообразил, что очнулся. Он был из мира моих снов. Я спросил у него: "Что ты хочешь?". Он ответил, что я нахожусь на Святой Земле. Это был Ребе Хайфы. Шесть дней решался вопрос: выживу я или нет".

Обсуждались две версии мотивов покушения: месть за отказ поддержать "Русскую весну". И вторая версия - месть давнего врага мэра, главы МВД Арсена Авакова.

Сам Кернес поначалу склонялся к первому варианту и говорил, что стреляли в него те, кто не хочет видеть Харьков частью Украины. Но потом заявлял, что к покушению причастен Аваков и его ставленник, губернатор Балута.

И в 2019 году в интервью "Стране" мэр подтвердил, что его позиция не изменилась - он винит Авакова.

Кернес после покушения

Тем не менее, Кернес выжил после покушения и вернулся к управлению городом. Хотя и передвигался теперь только на коляске.

На выборах 2015 года он вошел в партию "Возрождение", вместе с которой вновь победил на выборах мэра (в первом туре). На выборах президента он поддержал Петра Порошенко.

Потом он не любил об этом вспоминать. И говорил "Стране", что просто не мешал экс-президенту: "Я не топил, не уничтожал и не мешал. Не мешал Порошенко, Тимошенко и не мешаю Зеленскому".

Впрочем, с новой властью у мэра Харькова изначально не заладилось.

Он вступил в конфликт с губернатором Алексеем Кучером и весной, когда началась борьба с коронавирусом, называл его "позорищем". Уже тогда стало понятно, что надежды Банковой выиграть выборы мэра в Харькове разбиты - рейтинг Кучера не выдержал харизмы Кернеса.

"Если президент приведет "болванчика" и скажет: "Изберите его, потому что я его привел", то я найду механизм, как с ним побороться", - предупреждал тогда Кернес.

Так и произошло - кандидат от "слуг народа" губернатор Кучер набрал в Харькове чуть более 7%, а Кернес - более 60%.

И это при том, что с августа после заражения коронавирусом, который обострил последствия покушения, мэр находился на лечение в клинике "Шарите", а информация о его здоровье была крайне противоречивой и было непонятно - сможет ли он вернуться в родной город и исполнять обязанности мэра.

Но люди его все равно поддержали. Что является показателем очень высокого к нему доверия горожан.

И это объяснимо.

При Кернесе в Харькове произошло много изменений к лучшему: город основательно реконструировали, и свой исторический статус первой столицы Украины он прочно удерживал. Харьков колоссально преобразился.

При этом он был не только "крепким хозяйственником", но и яркой личностью. Кернес устраивал публичные разносы чиновникам, а его фразы с публичных совещаний становились интернет-мемами. Что лишь добавляло мэру популярности - причем далеко за пределами Харькова.

И даже сейчас, после смерти Кернеса, городом будут управлять политические наследники Геннадия Адольфовича. Поэтому в каком-то смысле он ушел непобежденным.

"Говорил, что сердце колет и болит". Болезнь и смерть

Геннадий Кернес заразился коронавирусом и находился на лечении с конца августа.

Сначала мэра госпитализировали в местную горбольницу №17, где он пробыл почти месяц. 17 сентября его спецбортом доставили в берлинскую клинику "Шарите". Где, будучи в реанимации, выиграл выборы мэра в первом туре.

То есть болел Кернес почти четыре месяца.

Информация о болезни мэра все это время поступала противоречивая. Но было понятно одно - состояние у Геннадия Адольфовича тяжелое. Говорили о полном поражении легких и даже о коме, последнее, впрочем, соратники Кернеса опровергали.

Однако первое и последнее фото с мэром за весь период лечения появилось только 10 ноября. Что уже говорило о многом.

После этого начали говорить, что Кернес пошел на поправку и до Нового года вернется в Харьков. Но 11 декабря у него отказали почки. Не прошло и недели, как городской голова Харькова скончался.

"Обидно, что ещё две недели назад, когда была сессия горсовета, он был такой бодрый и довольный. Говорил "Молодцы!". У него была нормальная речь, несмотря на трубку в горле. Мы обрадовались, что он воспрял, а потом через два дня почки отказали. После этого врачи сказали, что теперь только чудо поможет. Мы надеялись на чудо. Последний раз я разговаривал с ним три дня назад. Я уже чувствовал в его голосе какую-то слабость. Он говорил, что сердце колет и болит",- рассказал "Стране" друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

Кто будет теперь управлять Харьковом?

После смерти мэра Харькова Харьковский горсовет должен принять решение о приостанавлении его полномочий досрочно.

Исполняющим обязанности мэра становится правая рука Кернеса, секретарь горсовета Игорь Терехов (его, к слову, считают близким к Арсену Авакову).

Верховная Рада должна назначить новые выборы мэра в течение 90 дней после приостановки его полномочий. Но, как показывает практика, этот срок может быть гораздо дольше.

Кто пойдет на выборы мэра от команды Кернеса пока не ясно. Чаще всего говорят о Терехове. Но также не исключают, что может баллотироваться и Михаил Добкин.

Также, скорее всего, в выборах будет участвовать нардеп от ОПЗЖ Александр Фельдман, который в этом году занял второе место.