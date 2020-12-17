Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных областях страны по состоянию на 17 декабря. За последние сутки заразилось еще 11 тысяч человек, излечилось 13 тысяч пациентов и скончалось 264. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 96 672 случаев
  • Винницкая область - 20 319 случаев
  • Волынская область - 29 390 случаев
  • Днепропетровская область - 50 894 случаев
  • Донецкая область - 30 896 случаев
  • Житомирская область - 35 157 случаев
  • Закарпатская область - 26 685 случаев
  • Запорожская область - 44 693 случаев
  • Ивано-Франковская область - 41 356 случаев
  • Киевская область - 50 666 случаев
  • Кировоградская область - 7 515 случаев
  • Луганская область - 8 359 случаев
  • Львовская область - 55 291 случаев
  • Николаевская область - 25 287 случаев
  • Одесская область - 61 038 случаев
  • Полтавская область - 30 783 случаев
  • Ровенская область - 37 417 случаев
  • Сумская область - 36 599 случаев
  • Тернопольская область - 31 874 случаев
  • Харьковская область - 63 732 случаев
  • Херсонская область - 14 858 случаев
  • Хмельницкая область - 35 632 случаев
  • Черкасская область - 33 254 случаев
  • Черновицкая область - 37 467 случаев
  • Черниговская область - 25 917 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, самым частным последствием коронавирусной болезни является изменение артериального давления

Как сообщала "Страна", французские ученые выяснили, что походы в рестораны, бары и посещение спортивных залов повышает риск заражения коронавирусом даже больше, чем поездки на общественном транспорте или поход в магазин.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться