Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 17 декабря
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных областях страны по состоянию на 17 декабря. За последние сутки заразилось еще 11 тысяч человек, излечилось 13 тысяч пациентов и скончалось 264.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 96 672 случаев
- Винницкая область - 20 319 случаев
- Волынская область - 29 390 случаев
- Днепропетровская область - 50 894 случаев
- Донецкая область - 30 896 случаев
- Житомирская область - 35 157 случаев
- Закарпатская область - 26 685 случаев
- Запорожская область - 44 693 случаев
- Ивано-Франковская область - 41 356 случаев
- Киевская область - 50 666 случаев
- Кировоградская область - 7 515 случаев
- Луганская область - 8 359 случаев
- Львовская область - 55 291 случаев
- Николаевская область - 25 287 случаев
- Одесская область - 61 038 случаев
- Полтавская область - 30 783 случаев
- Ровенская область - 37 417 случаев
- Сумская область - 36 599 случаев
- Тернопольская область - 31 874 случаев
- Харьковская область - 63 732 случаев
- Херсонская область - 14 858 случаев
- Хмельницкая область - 35 632 случаев
- Черкасская область - 33 254 случаев
- Черновицкая область - 37 467 случаев
- Черниговская область - 25 917 случаев
Напомним, самым частным последствием коронавирусной болезни является изменение артериального давления.
Как сообщала "Страна", французские ученые выяснили, что походы в рестораны, бары и посещение спортивных залов повышает риск заражения коронавирусом даже больше, чем поездки на общественном транспорте или поход в магазин.