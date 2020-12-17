В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных областях страны по состоянию на 17 декабря. За последние сутки заразилось еще 11 тысяч человек, излечилось 13 тысяч пациентов и скончалось 264.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 96 672 случаев

Винницкая область - 20 319 случаев

Волынская область - 29 390 случаев

Днепропетровская область - 50 894 случаев

Донецкая область - 30 896 случаев

Житомирская область - 35 157 случаев

Закарпатская область - 26 685 случаев

Запорожская область - 44 693 случаев

Ивано-Франковская область - 41 356 случаев

Киевская область - 50 666 случаев

Кировоградская область - 7 515 случаев

Луганская область - 8 359 случаев

Львовская область - 55 291 случаев

Николаевская область - 25 287 случаев

Одесская область - 61 038 случаев

Полтавская область - 30 783 случаев

Ровенская область - 37 417 случаев

Сумская область - 36 599 случаев

Тернопольская область - 31 874 случаев

Харьковская область - 63 732 случаев

Херсонская область - 14 858 случаев

Хмельницкая область - 35 632 случаев

Черкасская область - 33 254 случаев

Черновицкая область - 37 467 случаев

Черниговская область - 25 917 случаев

Напомним, самым частным последствием коронавирусной болезни является изменение артериального давления.

Как сообщала "Страна", французские ученые выяснили, что походы в рестораны, бары и посещение спортивных залов повышает риск заражения коронавирусом даже больше, чем поездки на общественном транспорте или поход в магазин.