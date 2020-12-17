В ходе совместной операции испанской полиции и Европола были задержаны члены мафиозной организации, значительная часть из которых оказалась выходцами из постсоветских стран.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Испании.

После проведенной 26 декабря спецоперации было задержано восемь россиян, 11 испанцев, двое украинцев, а также по одному гражданину Алжира и Казахстана, всего 23 человека.

Они входили в сеть, которая занималась отмыванием денег и пыталась подкупить чиновников и политиков.

Полиция считает, что члены группировки глубоко проникли в различные государственные учреждения и "глубоко укоренились" там. Это обеспечило им достаточную защиту от расследований полиции, и поэтому операцию пришлось проводить в состоянии строжайшей секретности.

После проведенных в Мадриде, Аликанте, Таррагоне и на Ибице обысков были конфискованы 300 тысяч евро наличными, разные виды оружия, бриллианты, 16 элитных авто и даже счета в криптовалюте. Сейчас арестованы все счета членов ОПГ, которые оцениваются в миллионы евро.

"Расследование началось в 2013 году, когда агенты обнаружили, что русская мафия активизировала свою деятельность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из бывшего Советского Союза, инвестируя деньги из разных стран. Преступная деятельность со всего мира в бизнесе в нашей стране, в основном на дискотеках, в ресторанах и в секторе недвижимости испанского побережья. Точно так же они использовали огромные экономические суммы, которые они ввели в нашу страну, для коррумпирования и проникновения в государственные учреждения", - указано в сообщении правоохранителей.

🚩 Detenidas 23 personas y desarticulada una red dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso en la mayor investigación contra las mafias del este de #Europa realizada en nuestro país en los últimos 10 años



Más info:https://t.co/AFW8QRQpx0 pic.twitter.com/gmiLrHuJfw — Policía Nacional (@policia) December 16, 2020

Местная полиция уже окрестила это задержание самой крупной спецоперацией в Испании за последние 10 лет.

Напомним, в Украине все чаще появляются представители ОПГ из зарубежных стран. Наиболее нашумевшие инциденты последнего времени с участием иностранных криминальных авторитетов произошли в Киеве и Одессе. 26 мая в Киеве был тяжело ранен лидер черногорского наркокартеля "Кавач" Питер Радуй Звице.

Как сообщала "Страна", самый крупный криминальный авторитет Турции Седат Пекер посетил Украину. "Страна" выяснила, зачем "султан" турецкой организованной преступности прилетал в Киев и с кем он встречался.