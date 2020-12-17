У медработницы из американского штата Аляска после прививки 16 декабря вакциной от коронавируса, разработанной компанией Pfizer (США) и ее немецким партнером BioNTech, развилась сильная аллергическая реакция.

Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет газета, у женщины средних лет до того не было аллергии. Но через 10 минут после введения препарата в региональной больнице Бартлетт в Джуно началась анафилактическая реакция. Реакция включала покраснение и одышку. Об этом журналистам рассказала представительница больницы.

Реакция утихла вскоре после того, как работнице дали адреналин.

"Она здорова, и у нее все хорошо", - сказала сотрудница больницы, добавив, что пока женщина госпитализирована, но ее выпишут в среду.

Пресс-секретарь Pfizer Джерика Питтс заявила, что компания пока не располагает всеми подробностями этого инцидента, но работает с местными органами здравоохранения.

По ее словам, вакцина поставляется с информационным предупреждением о том, что в случае аллергической реакции должно быть доступно лечение.

"Мы будем внимательно отслеживать все сообщения, указывающие на серьезные аллергические реакции после вакцинации, и при необходимости обновлять формулировки на этикетках", - заверила Питтс.

На прошлой неделе сообщалось о похожих аллергических реакциях, возникших у двух пациентов из Великобритании, привитых вакциной Pfizer. В связи с этим медицинские власти страны рекомендовали склонным к аллергии людям воздержаться от вакцинирования от коронавируса препаратом этой компании.

Ранее "Страна" писала, что при испытаниях вакцины Pfizer умерли шесть человек.