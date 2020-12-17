В Голосеевском районе столицы в припаркованную на обочине машину "Новой почты" врезалось легковое авто, водитель которого поехал забирать жену из больницы в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает группа "Киев Оперативный" в Facebook.

"Пьяный забирал женщину из больницы и был госпитализирован сам. На Лобановского, 140, произошло ДТП, в котором водитель автомобиля #Smart (#AA6995XC) почему-то въехал в припаркованный автомобиль #Citroen Новой Почты", - указано в сообщении.

Женщина рассказала, что попросила мужа забрать ее из медицинского учреждения, но не знала, что до этого он успел выпить. По словам водителя почты, виновник столкновения не отказался от прохождения теста на уровень алкоголя в крови, Драгер показал 2 промилле.

Вскоре пьяного водителя госпитализировали из-за травм, полученных в ходе аварии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, повреждение грудной клетки и ушиб правого сустава на ноге.

Напомним, в Одессе произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель наехал на троих пешеходов, в результате двое погибли, а один попал в больницу.

Как сообщала "Страна", в Киеве произошло очередное смертельное ДТП. В районе станции метро "Шулявская", неподалеку от Индустриального моста, авто влетело в бетонный столб и два человека погибли на месте.