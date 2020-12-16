В Одессе маленькая девочка сообщила о минировании своей школы, после чего пришлось эвакуировать 440 человек. Свой поступок ребенок объяснил тем, что хотел поскорее вернуться домой и поиграть с котиком.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"Полицейские выяснили, кто предоставил ложную информацию о минировании школы в Суворовском районе Одессы. Правонарушительницей оказалась маленькая девочка. Телефонное сообщение об угрозе взрыва в учебном заведении поступило в полицию сегодня утром. В ходе расследования, начатого по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что по спецлинии "102" позвонила 6-летняя ученица первого класса этой же школы. Свой поступок ребенок объяснила желанием поскорее уйти домой и поиграть с котиком", - указано в сообщении.

Правоохранители объяснили ребенку, что этот необдуманный поступок привел к срыву учебного процесса во всей школе и заставил сотрудников нескольких экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, в это время кто-то реально нуждался в их помощи.

Полицейские попросили девочку больше не вызывать в шутку полицию, спасателей и врачей, ведь такие действия караются законом, однако пока что за такие проделки наказание придется понести ее родителям в соответствии со ст. 184 КУоАП.

На место утром приехали взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи, а на проверку потребовалось около часа. При этом эвакуировать пришлось 440 человек.

Напомним, в конце ноября в Одессе сообщили о массовом минировании школ. Правоохранители искали взрывчатку в 10 учреждениях.

Как сообщала "Страна", в Нацполиции на спецлинию "102" поступил звонок о том, что в школе N 181 на улице Джона Маккейна (бывшая Ивана Кудри) заложена взрывчатка. Было эвакуировано 300 человек, после чего оказалось, что это дело рук семиклассницы.