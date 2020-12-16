Антимонопольный комитет Украины признал действия группы олигарха Рината Ахметов ДТЭК (в составе АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг") с июля по октябрь 2019 года в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" злоупотреблением монопольным положением. АМКУ наложил на компании группы штрафы на сумму более 275,2 млн грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Комитет установил, что "ДТЭК Западэнерго" начиная с 29 июля 2019 года уменьшала в заявках на продажу электрической энергии в сегменте "рынок на сутки вперед" (РСВ) объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки. Это привело к росту объемов продаж "ДТЭК Западэнерго" электроэнергии в сегменте "балансирующий рынок" по более высоким ценам.

Кроме того, акционерное общество устанавливало в заявках на продажу электроэнергии на РСВ завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки. Этому способствовала компания "Д.Трейдинг", ограничивая доступ импортируемой электроэнергии с территории Словакии в торговую зону "Остров Бурштынской ТЭС". Компания в течение июля - октября 2019 года выкупала большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличению доли "ДТЭК Западэнерго" на территории "Остров Бурштынской ТЭС".

Остров Бурштынской ТЭС

Выгоду от этих действий получило и само ООО "Д.Трейдинг", устанавливая в двусторонних договорах привязку цен на электрическую энергию к ценам, которые сформировались на РСВ.

Пострадавшими от таких действий энергетических компаний оказались все, кто живет или работает на территории энергоострова. Бизнес получил завышенные тарифы и потерял в плане конкурентоспособности. Граждане частично были защищены, поскольку подпадали под действие ПСО - механизма возложения специальных обязанностей участников рынка с целью обеспечения доступности электроэнергии для населения. Однако и они ощутили подорожание электричества, ведь каждая копейка стоимости киловатта отображалась на цене большинства товаров, произведенных в указанных регионах.

По результатам расследования АМКУ принял решение, которым признал:

действия "ДТЭК Западэнерго" в 2019 году по уменьшению объемов продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в часы минимальной нагрузки злоупотреблением монопольным положением;

действия "ДТЭК Западэнерго" в 2019 году на рынке "на сутки вперед" в часы максимальной нагрузки в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" по установлению в заявках на продажу электроэнергии завышенных цен злоупотреблением монопольным положением;

действия "Д.Трейдинг" в 2019 году при участии в суточных аукционах по распределению пропускной способности в направлении Словакия-Украина вызвавшими нарушения со стороны "ДТЭК Западэнерго", которые в свою очередь обеспечили "Д.Трейдинг" дополнительный доход.

Комитет за эти нарушения оштрафовал "ДТЭК Западэнерго" на 176 млн грн, а "Д.Трейдинг" - более чем на 99,2 млн грн.

"Остров Бурштынской ТЭС" - особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Сейчас эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом острове производит ПАО "ДТЭК Западэнерго".

Ранее "Страна" рассказывала о переделе на украинском рынке электроэнергии, в котором ведущую роль играет Ахметов.

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