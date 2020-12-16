Представители Всемирной организации здравоохранения договорились с главным санитарным врачом Виктором Ляшко о проведении проверки в украинских тюрьмах на наличие оптимальных условий для лечения заключенных и их изоляции в случае обнаружения коронавируса и прочих заболеваний.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, будет проведена проверка способности учреждений пенитенциарной системы Украины противостоять вспышкам инфекционных и неинфекционных болезней. Об этом Виктор Ляшко договорися по результатам встречи с главой программы "Алкоголь, запрещенные наркотики и здравоохранение в тюрьмах" Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, доктором Аной Кариной Феррейра-Боргес.

"ВОЗ имеет значительный опыт в разработке и внедрении программ по совершенствованию медицинской помощи людям, находящимся в учреждениях пенитенциарной системы. Полный путь подобной оценки уже прошли Финляндия, Великобритания и Португалия. Украина - на очереди. И это очень позитивная новость", - заявил Ляшко.

По его словам, в Украине уже создана платформа для взаимодействия между Министерством здравоохранения, Министерством юстиции, Национальной службой здравоохранения и другими партнерами по координации гражданской и медицины и соответствующего медицинского обслуживания в местах лишения свободы.

"В мире существуют различные модели управления медицинскими системами в "закрытых" условиях, но все они должны беспрекословно базироваться на принципах приоритетности права каждого человека на защиту жизни и здоровья", - добавила Ана Карина Феррейра-Боргес.

Напомним, 13 декабря в Украину прибыли с официальным визитом представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге и Гундо Вайлер. Представили ВОЗ прибыли для обсуждения вопросов касательно пандемии Covid-19 в стране, вакцинации и трансформации медицины.

Как сообщала "Страна", представители ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от коронавируса. По их мнению, убеждать людей в полезности вакцинации было бы куда продуктивнее, чем заставлять население прививаться в обязательном порядке.