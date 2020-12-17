Разумков – угроза для Зеленского?

Владимир Зеленский перестал быть самым популярным политиком страны. Согласно опубликованным вчера данным от Центра Разумкова-старшего, лидером по доверию оказался Разумков-младший – то есть спикер парламента Дмитрий Разумков.

Впрочем, вряд ли есть основания говорить, что это больше чем совпадение. До сих пор социология от центра, названного в честь покойного Александра Разумкова, не совпадала с данными остальных компаний только по двум ключевым пунктам – рейтингам Петра Порошенко и Игоря Смешко, которые у "разумковцев" аномально выше, чем у остальных. В отношении рейтингов других ведущих политиков, включая президента, такая погрешность не наблюдалась.

А потому весьма знаменателен тот факт, что Разумкову доверяют 35% украинцев, а Зеленскому – 30%. На сегодняшний день такие данные для президента не слишком страшны – для него пока важнее, что показатель Юрия Бойко ниже на 8%, Петра Порошенко – на 10%, а Юлии Тимошенко – и вовсе на 13%.

Однако столь высокий рейтинг спикера однозначно будет воспринят на Банковой негативно. По сути, это подстава со стороны "разумковцев" в адрес Разумкова: если до сих пор в окружении Зеленского могли не воспринимать главу Верховной Рады как потенциально серьезного конкурента, то теперь однозначно будут. А значит, следует ожидать, что отношения между президентом и спикером могут ухудшиться.

В свою очередь, подобная статистика может и самого Разумкова подтолкнуть к тому, чтобы вести еще более обособленную от Банковой линию. Ведь если это дает результат, то грех не воспользоваться возможностью обеспечить политическое будущее.

Укрепление гривны: будет ли новая пирамида ОВГЗ?

По Украине бродит призрак новой пирамиды ОВГЗ. Пока это еще не сама пирамида в ее классическом варианте 2019 года, но первые признаки ее уже налицо.

Во вторник Минфин совершил рекордное размещение облигаций госзайма – более чем на 50 млрд гривен, причем львиная доля размещения пришлась на гривневые ОВГЗ. И тут, вполне возможно, не было никакого желания возрождать печально известную пирамиду – просто в госбюджете оказалась дыра из-за отсутствия транша от МВФ, и ее нужно было чем-то заполнить.

Однако облигации под низкие проценты брать никто не хотел, особенно в ситуации, когда Минфину нужно сразу много денег, – и в результате пришлось поднимать ставки по процентам. Не до заоблачных 20%, как в первой половине 2019-го, но тоже до весьма серьезных 12-12,2%, о которых владельцы депозитов в Украине сейчас могут только мечтать. Так сложился первый элемент пирамиды.

За ним последовал второй: на высокие проценты слетелись международные спекулянты – те, которые в течение всего 2020 года деньги из Украины выводили. Теперь они их опять заводят, обменивая валюту на гривну, – и, как результат, вчера курс украинской валюты к доллару оказался ниже 28. И это уже наметки третьего элемента пирамиды.

Однако сложится ли она полностью, зависит теперь только от Нацбанка. Он достаточно активно скупал доллары на межбанковском рынке - 125 миллионов; если бы не это, гривна укрепилась бы гораздо сильнее.

Но серьезное укрепление нацвалюты – это как раз тот последний пазл пирамиды ОВГЗ, который допускать нельзя. Потому что на примере 2019-20 годов все мы убедились: такое укрепление может быть только временным, выгодным только для внешних и внутренних спекулянтов и в весьма краткосрочной перспективе ведет к потрясениям для всей экономики.

Сегодня курс гривны должен немного просесть, а потому есть основания говорить о том, что власть урок 2019 года усвоила и не позволит состояться новой "пирамиде ОВГЗ". Если же укрепление украинской валюты продолжится, это будет означать, что уже в нынешней власти нашлись желающие заработать.

Где запретят русский с 16 января

Уполномоченный по защите госязыка официально объявил об очередном этапе украинизации, который начнется 16 января.

Тарасу Кремню и его подчиненным, видимо, доставляет удовольствие регулярно напоминать о том, что скоро придет время, когда они смогут нагибать всю страну. И потому эти постоянные анонсы уже напоминают счетчик времени, оставшегося до такого радостного для Креминя события.

Для большинства же населения страны, конечно, ничего радостного в этих объявлениях нет. Да и чему радоваться, если с 16 января над сферой обслуживания нависнет еще одна контролирующая структура. И не только над ней.

Через месяц на украинский язык "по умолчанию" должны перейти все магазины и прочие торговые точки, банки, магазины, спортзалы, библиотеки, кружки и секции. Оговорка "по умолчанию" означает, что возможность использовать другой язык остается – но только в случае, если этого попросит клиент. А если не попросит – нужно пользоваться "обязательным" языком, даже если в конкретном городе никто им не пользуется.

Среди всех вводимых с 16 января запретов наиболее абсурдным является запрет, касающийся кружков, потому что в теории он означает, что даже частные курсы русского или английского языка должны вестись на украинском.

Понятно, что на практике такого не произойдет, поскольку вряд ли найдутся родители, которые захотят платить за курсы русского или английского языка, которые будут вестись на украинском. Но сам факт откровенного маразма в отечественном законодательстве достоин внимания.

Очевидно, что и насильственная украинизация остальных сфер, перечисленных в "напоминалке" от Креминя, коснется, в основном, только Киева. В западных областях и без "обязаловки" все пользуются украинским, а в восточных процент украиноязычных граждан настолько мал, что там просто будут игнорировать нормы. И только в столице, где будут работать чиновники "кремниевого органа" и где высок процент концентрации "мовных" стукачей, сфере обслуживания придется терпеть. А потому киевлянам нужно быть особенно сознательными и почаще просить продавцов говорить по-русски, чтобы облегчить им жизнь.

Скорая помощь: кого ее лишили

Кабмин продолжает "радовать" украинцев реформами здравоохранения. Вчера было утверждено постановление правительства, касающееся проблемной уже несколько лет темы скорой помощи. Впрочем, если исходить из текста постановления, то становится ясно, что правительство не решило проблему, а узаконило ее.

Согласно решению Кабмина, все вызовы скорой разделили на четыре категории. Причем фактически по двум из этих четырех категорий вызовов скорая вообще приезжать не обязана.

Обязанность осталась в отношении двух категорий – критического и экстренного вызова. Критический – это при сверхтяжелых последствиях удара молнией или электричеством, а также отравлений или укусов животных/насекомых. Экстренный – это при сверхтяжелых симптомах инсульта или других подобных болезней. И все.

По этим двум категориям скорая должна приезжать в течение соответственно 10 и 20 минут, что выглядит малореальным при пробках в больших городах и при ужасных дорогах и "оптимизации" сети клиник в регионах. Но здесь хотя бы в теории все хорошо. А с остальным и в теории все плохо.

Большинство родителей сталкивались с ситуацией, когда у ребенка очень высокая температура, и они не знали, в чем проблема. До реформы Супрун большинство таких ситуаций решалось вызовом на дом детского терапевта, но с весны такая практика отменена.

Согласно этой "реформе", вместо вызова врача на дом должна приезжать скорая. А вот теперь, согласно постановлению правительства, уже и скорая приезжать не обязана. Максимум, что могут предложить, – проконсультировать по телефону, как сбить температуру, после чего сами родители должны искать необходимые лекарства (даже если на дворе ночь и в микрорайоне нет ни одной дежурной аптеки), а сбив температуру, везти ребенка на прием к участковому терапевту, который может перенаправить к профильному врачу.

Если реформа Супрун – это убийство медицины, то вчерашнее постановление о скорых – это контрольный выстрел. Огромное количество ситуаций, которые раньше решались одним уколом врача скорой, теперь будут оборачиваться в лучшем случае серьезными мучениями, в худшем – смертельными исходами.

А ведь можно было просто ликвидировать финансирование кино и Института нацпамяти и хотя бы попытаться вернуть систему скорой помощи в то состояние, в котором она была еще лет десять назад…

Гудович для Украины важнее Ватутина?

Верховная Рада вчера приняла список памятных дат, которые предлагается отметить в 2021 году. И уже из того, что в его составлении принимал участие печально известный экс-директор Института нацпамяти Владимир Вятрович, ясно, что ничего хорошего от такого списка ожидать не приходится.

Главная проблема постановления, безусловно, – в законе о декоммунизации, из-за которого в списке памятных дат нет юбилеев целого ряда известных деятелей советской эпохи. К примеру, самого известного уроженца Луганска – маршала Клима Ворошилова, 140 лет со дня рождения которого будет в феврале.

Из-за невозможности отмечать юбилеи действительно известных личностей в список внесли массу неизвестных. К примеру, фаворита российского императора Петра III Андрея Гудовича, вся роль которого в истории свелась к тому, что он привез прусскому императору Фридриху II предложение о позорном для России мире. Совершенно непонятно, чем родившийся 290 лет назад на Черниговщине фаворит Петра III для Украины ценнее, чем родившийся в Мариуполе фаворит Сталина Андрей Жданов, которому в феврале будет 125.

Некоторые пропуски необъяснимы даже с точки зрения закона о декоммунизации. К примеру, в декабре 2021 года будет 120 лет со дня рождения освободителя Киева генерала Николая Ватутина – но этой даты в списке нет. Хотя Ватутин никогда не занимал административных должностей в КПСС и госаппарате СССР, проведя всю жизнь в армии – то есть он подпадает под исключение для героев Великой Отечественной, существующее в законе о декоммунизации.

Как уже стало привычным, в списке немало деятелей, имевших отношение к украинскому национализму во времена войны 1941-45 годов. Это уже не удивляет – удивляет то, что отмечать теперь предлагается даже юбилеи второстепенных персонажей и коллаборационистов – к примеру, 120-летие художника-эмигранта Леонида Перфецкого, который не был ни бойцом УПА, ни даже членом ОУН, а лишь год прослужил в дивизии СС "Галичина".

Ну, а на празднование столетнего юбилея поручика УПА Владимира Щигельского нужно пригласить посла Польши. Он будет очень рад тому, что в Украине отмечают юбилей человека, который руководил терактами на польской территории и был расстрелян войсками этой страны.