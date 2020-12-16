В Печерском районе Киева орудовала банда выходцев с Кавказа. Преступники подстерегали своих жертв в укромных подворотнях и дерзко нападали на них, после чего грабили.

Об этом рассказали "Стране" источники в правоохранительных органах.

Последней жертвой бандитов стал 36-летний киевлянин, которого кавказцы поймали в подворотне на улице Дарвина, когда он возвращался домой. Грабители окружили мужчину, приставили к его горлу нож и отняли все ценное, что было при нем: мобильный телефон, портмоне с деньгами и рюкзак с личными вещами.

Пока бандиты делили добычу, потерпевшему удалось вырваться, добраться домой и оттуда вызвать полицию.

Вызов оперативно принял ближайший патруль полиции охраны, усадил потерпевшего в машину и во время объезда района задержал злоумышленников. Ими оказались трое уроженцев Азербайджана, которые имели вид на жительство в Украине. Старшему из них 33 года, его подельникам по 27 лет.

При бандитах были вещи потерпевшего и ножи.

Полиция завела уголовное производство по ч.2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание за это преступление - до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

У полиции есть обоснованные подозрения, что эта группа кавказцев причастна к другим разбойным нападениям и грабежам, совершенным ранее в столице. Сейчас их фото показывают потерпевшим, чтобы раскрыть более ранние эпизоды преступной деятельности.

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