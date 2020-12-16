Социальная сеть Facebook обнаружила и заблокировала три сети с троллями и ботами, которые конкурировали друг с другом и пытались влиять на информационное пространство африканских стран. Они курировались из России и Франции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Facebook.

Соперничающие французские и российские кампании дезинформации были направлены на то, чтобы повлиять на пользователей интернета в Центральноафриканской Республике в преддверии выборов, которые состоятся 27 декабря.

В Facebook заявили, что впервые увидел, как операции по иностранному влиянию напрямую осуществляются на платформах соцсети. Компания приостановила работу трех сетей, насчитывающих почти 500 учетных записей и страниц, за так называемое "скоординированное недостоверное поведение".

Одна сеть курировалась "лицами, связанными с французскими военными", а две другие были связаны с бывшими сотрудниками Российского агентства интернет-исследований, а также с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Франция и Россия стремятся утвердить влияние в Африке. Париж поддерживает связи со многими франкоязычными африканскими странами, а Москва борется за усиление своего влияния на континенте.

Facebook заявил, что работа этих структур в основном были сосредоточены на Центральноафриканской Республике (ЦАР), где пройдут выборы 27 декабря. Но также действия троллей и ботов были нацелены на пользователей в 13 других африканских странах, включая Алжир, Камерун, Ливию и Судан.

Бен Ниммо, руководитель отдела расследований в компании Graphika, занимающейся аналитикой социальных сетей, сказал, что в обеих кампаниях использовались поддельные учетные записи, чтобы выдать себя за местных жителей.

Французская кампания началась в середине 2019 года и продвигала профранцузские сообщения.

А россияне поддерживали кандидатуру президента Фостена-Арканжа Туадера на выборах в ЦАР. Позже российские тролли пытались взломать французских конкурентов.

"Эти сети были созданы во Франции и России, их деятельность была направлена на страны Западной Африки и Ближнего Востока", - сообщил Facebook.

Одна из сетей российского происхождения публиковала контент на французском, английском, португальском и арабском языках. Темы постов - COVID-19, российская вакцина против коронавируса, выборы в Центрально-Африканской республике (ЦАР), терроризм, присутствие России в Африке, поддержка правительства ЦАР, критика французской внешней политики, госпереворот в Экваториальной Гвинее.

В состав этой сети входили 63 аккаунта, 29 страниц и семь групп в Facebook и один аккаунт в Instagram. Группа ориентировалась на пользователей в ЦАР, Мадагаскаре, Камеруне, Экваториальной Гвинее, Мозамбике и ЮАР, уточнили в Facebook.



"Французская" сеть включала в себя 84 аккаунта, шесть страниц и девять групп в Facebook, а также 14 аккаунтов в Instagram. Она работала в основном с ЦАР и рядом других африканских государств.

Сеть публиковала посты на французском и арабском языках, но была ориентирована на франкоязычную часть Африки. Ее темами были политика Франции, безопасность в африканских странах, вмешательство России в выборы в ЦАР, поддержка военных Франции и критика присутствия России в ЦАР.

Сети из России и Франции, ориентированные на ЦАР, сообщили в Facebook, часто критиковали посты друг друга.

Напомним, Facebook разрабатывает сервис TLDR, который сможет автоматически делать краткие версии новостей. Он будет выделять ключевые положения и оформлять их в виде маркированного списка с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщала "Страна", уже несколько раз "Страна" рассказывала о тесной связи с ультраправыми украинских модераторов крупнейшей соцсети Facebook.