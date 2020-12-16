Сотрудники шахт Кировоградской области "Смолинская", "Новоконстантиновская" и "Ингульская", на которых добывают урановую руду, 16 декабря провели акцию протеста. Они перекрыли три трассы, требуя выплатить зарплаты.

Видеозапись акции опубликована в Фейсбук "Общественное Кропивницкий".

Днем горняки перекрыли три дороги национального значения: Кропивницкий - Киев, Кропивницкий - Николаев и Кропивницкий - Кривой Рог. Эти трассы соединяют Кропивницкий с соседними областями и городами.

Протестующие пропускали только машины скорой помощи, автомобили с детьми и пожилыми людьми, а также маршрутные такси междугороднего сообщения.

Рабочие требовали от властей погасить долг по зарплате в 143 миллиона гривен, а также обеспечить стабильную работу шахт, которая была приостановлена.

С 7 декабря три урановые шахты области предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" простаивают. Зарплату работники предприятия не получали два месяца.

Ранее "Страна" анонсировала эту акцию протеста горняков Кировоградщины.

Также мы писали, что шахтеры намерены начать всеукраинскую акцию протеста, если правительство не выплатит зарплаты до 20 декабря, на которые было выделено 1,4 млрд грн.