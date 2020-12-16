Сегодня ряд украинские СМИ написали о том, что пятый руководитель Государственной таможенной службы за последние полтора года Павел Рябикин через месяц после назначения написал заявление об увольнении.

Но чиновник на своей странице в Фэйсбук уже опроверг эту информацию.

"Видимо кому-то очень хочется, что бы я побыстрее ушёл... но прийдется потерпеть", - написал Рябикин (орфография и пунктуация записи сохранены).

Как писала "Страна", Кабмин назначил Рябикина главой украинской таможни 18 ноября - менее месяца назад. До назначения он занимал пост директора аэропорта "Борисполь", а до это был заместителем киевского мэра Виталия Кличко.

Мы подробно рассказывали об этом чиновнике. Например, о том, что он учился на одном курсе с Петром Порошенко. Вместе они в 1989 году закончили бакалаврат Киевского университета имени Тараса Шевченко, факультета международных отношений и международного права.