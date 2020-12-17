В Киеве на улице Митрополита Андрея Шептицого, расположенной на левом берегу столицы, двое мужчин в масках напали на девушку и отобрали у нее миллион гривен.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Пострадавшая находилась в своей машине Nissan Juke, когда к автомобилю подбежали двое неизвестных в балаклавах. У одного из грабителей в руках был лом, которым тот воспользовался, чтобы выбить стекло водительской двери и вытащить девушку на улицу.

В это время его сообщник залез в машину с другой стороны и вытащил две сумки с национальной и иностранной валютой на общую сумму миллион гривен.

Известно, что нападавшие уехали на машине Skoda и успели попасть в поле зрения камер наблюдения. Откуда 29-лений бухгалтер в диагностическом центре взяла такие деньги, не сообщается.

Напомним, в столице Судана злоумышленники в форме вооруженных сил страны ограбили украинское консульство и украли крупную сумму денег и личные вещи дипломатов. Злоумышленников оперативно задержали и изъяли у них украденное.

Как сообщала "Страна", воры омрачили прощание со звездой сборной Италии, героем чемпионата мира Паоло Росси, который скончался 10 декабря от рака легких. Пока тело спортсмена несли в собор, неизвестные ограбили его дом.