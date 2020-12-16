Капсула с возвращаемого аппарата китайского межпланетного зонда "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта 16 декабря успешно приземлилась. Аппарат совершил посадку на территории Автономного района Внутренняя Монголия Китая.

Об этом сообщает Национальное космическое управление КНР (CNSA).

Посадка капсулы после вхождения в атмосферу Земли проводилась с помощью парашютной системы. На ее поиск уже направлен спасательный отряд. Операция по поиску аппарата осложняется темным временем суток и толстым снежным покровом в районе посадки.

Зонд "Чанъэ-5", состоявший из посадочного модуля с взлетным аппаратом и орбитального модуля с возвращаемым на Землю аппаратом, был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября.

Как сообщало китайское космическое агентство, посадочный модуль со взлетным аппаратом китайской станции совершил успешное мягкое прилунение 1 декабря в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

2 декабря посадочный модуль станции, успешно пробурив грунт Луны, извлек образцы геологической породы с глубины двух метров, а затем 3 декабря с помощью руки-манипулятора собрал также образцы грунта с поверхности естественного спутника Земли. В рамках миссии модуль собрал в общей сложности около двух килограммов геологической породы.

Перед стартом взлетного аппарата с посадочного модуля на Луне был установлен китайский флаг.

6 декабря взлетный аппарат китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с пробами грунта Луны успешно состыковался на орбите Луны с орбитальным модулем и передал контейнер с образцами грунта возвращаемому на Землю аппарату.