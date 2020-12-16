Сотрудники Чернобыльского заповедника показали двоих лебедей, которые врезались в высотные конструкции около местного предприятия, но почти не пострадали.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Живые, но дезориентированные. Утром пришло сообщение от работников государственного предприятия "ЦППРВ" (Центральное предприятие по Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами - Ред.), что на территории комплекса производств "Вектор" находятся двое лебедей-шипунов. Птицы столкнулись с высотными конструкциями у зданий", - указано в сообщении.

После предварительного осмотра у лебедей не обнаружили явных повреждений, был сделан вывод, что животные просто дезориентированы. Поэтому сотрудники отдела сохранения и воспроизводства животного мира заповедника забрали птиц.

За лебедями будут ухаживать, пока зоологи не подтвердят, что они полностью здоровы и смогут выжить в условиях дикой природы.

Напомним, работники Чернобыльского заповедника рассказали о необычных хищных птицах, поселившихся на территории Припяти и в других районах Зоны отчуждения - обыкновенных пустельгах.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника показали подборку фото бородатой совы и рассказали о ее злобном нраве, который не по душе многим другим птицам.