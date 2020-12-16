Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, ранее заявлявший, что Киев прекратил выполнение Минских соглашений, обвинил Украину в уклонении от соблюдения режима прекращения огня.

Как передает РИА Новости, об этом политик сказал журналистам по итогам встречи ТКГ 16 декабря.

"Хотя на сегодняшний день, по данным ОБСЕ, режим прекращения огня в целом соблюдается, количество нарушений растет. В декабре продолжают фиксироваться украинские обстрелы жилых районов Донецка. Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые были согласованы в июле Контактной группой, в значительной степени были искажены и дезавуированы Украиной. От верификации нарушений при участии обеих сторон внутриукраинского конфликта Киев настойчиво уклоняется", - сказал Грызлов.

По его словам, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе "продолжает блокировать переговорный процесс на политическом треке, отказываясь рассматривать дорожную карту Донбасса по урегулированию конфликта, считая документ "несуществующим" и настаивая на безальтернативности своих подходов, изложенных в подготовленном в Киеве проекте документа, который во многих положениях содержит очевидные грубые нарушения Минских соглашений".

Как писала "Страна", украинская делегация в ТКГ заявила, что Грызлов во вторник отсутствовал на заседании группы.

Мы также сообщали, что 15 декабря у Грызлова было 70-летие, и Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством".