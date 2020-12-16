В Нагорном Карабахе, где российские миротворцы помогли выйти из окружения армянским солдатам, на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района пропавшими считаются 73 армянских военнослужащих.



Об этом со ссылкой на Минобороны непризнанной НКР пишет "Интерфакс".



Так, согласно министерству обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, на участке Хин Тагер и Хцаберд продолжает оставаться неизвестной судьба 73 человек.



"С первых же часов инцидента при содействии российских миротворцев ведутся неотложные работы по выяснению судеб наших военнослужащих", - добавили в министерстве.



Также в ведомстве отметили, что с целью изучения проблемы на месте в Нагорный Карабах прибыл начальник Главного штаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян.



Так, 11 декабря в Гадрутском районе Карабаха произошло нарушение режима прекращения огня. В Минобороны Армении заявили о нападении азербайджанских военных на пост армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Гадрутском районе. Азербайджанская сторона обвинила армянских военных в вооруженной провокации.



В частности, после вмешательства российских миротворцев обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха нормализовалась, заявил 14 декабря командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Напомним, что сегодня глава Арцаха Араик Арутюнян заявил, что несколько десятков солдат попали в плен. В свою очередь защитник прав человека НКР Артак Бегларян заявил, что, по предварительным данным, "в эти дни в направлении села Хцаберд без вести пропали около 60 военнослужащих нескольких подразделений".



Также напомним, что 10 ноября главы России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения передает Азербайджану три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский.