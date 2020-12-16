Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, которого "слуги народа" передумали увольнять, заявил "Стране", что остается работать министром. Также он объяснил, почему решил подать в отставку, и рассказал, как 16 декабря прошла его встреча с президентом и премьером.

"Мы встретились с премьером и президентом, проговорили ситуацию. Я написал заявление, потому что были претензии по поводу скорости реформ. Мне дали возможность объяснить, прочему так. Я всегда критически отношусь к своим действиям и, оценив полгода, несмотря на то, что пару месяцев заняло формирование министерства, запуск его работы, я тоже считаю, что можно было сделать больше за это время. Но есть вопросы, которые зависят не только от министерства, есть ещё стейкхолдеры (то есть заинтересованные стороны - Ред.). Мы пытаемся всегда обсуждать законопроекты с общественностью, с теми, на кого они буду влиять. Часто такие обсуждения могут оттягиваться на несколько месяцев", - заявил министр.

По его словам, такое объяснение устроило и президента и премьера.

"Мы договорились, что будем делать это вместе. Будет помогать премьер лично и президент в пределах своей компетенции, также депутатский корпус своей поддержкой это подчеркнул. Думаю, что вопрос окружающей среды выйдет на одну из первых полос", - заявил Абрамовский.

Также Абрамовский добавил, что личного конфликта с премьером у него нет.

"Абсолютно неправда. Никакого личного конфликта у нас нет. Наверное, концентрация премьера последние пару месяцев была вокруг бюджета и коронавируса, поэтому, может, меньше мы общались. Это правда, и я понимаю, почему. Но конфликта у нас никакого нет", - заверил Абрамовский.

Также он сказал, что будет предлагать Зеленскому создать национальный экологический совет при президенте, чтобы важнейшие вопросы по защите окружающей среды выходили на уровень президента.

Напомним, 15 декабря Абрамовский, а также министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подали в отставку.

Однако сегодня стало известно, что министр экологии пока остается на своей должности.