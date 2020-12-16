Генеральная ассамблея ООН на заседании 16 декабря приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, который был одобрен комитетом Генассамблеи в ноябре. За документ проголосовали 130 стран, США и Украина традиционно высказались против. 51 государство, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Эстонию, Францию, и Турцию, воздержалось.

Об этом сообщает ТАСС.

Резолюция содержит призыв к странам "ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно".

В документе выражена глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС". Речь идет об объявлении или попытках объявить членов указанной организации и тех, кто сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления, участниками национально-освободительных движений.

Авторы документа встревожены участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков.

В резолюции также передана обеспокоенность Генассамблеи по поводу использования информационных технологий, интернета и социальных сетей неонацистскими группами для распространения идей ненависти и вербовки новых членов в разных странах.

Генассамблея рекомендовала принять надлежащие конкретные меры, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны.

Как писала "Страна", в прошлом году была такая же ситуация: ООН приняла проект резолюции против героизации нацизма, которую не поддержали Украина и США. Те же две страны не проголосовали и за саму резолюцию 2019 года.