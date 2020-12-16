В Молдове, где изменили пенсионный возраст, парламент на заседании одобрил в финальном чтении поправки в кодекс о телевидении и радиовещании, необходимые для снятия запрета на вещание российских телеканалов.



Об этом со ссылкой на спикера парламента Зинаиды Гречаный пишет "РИА Новости".



Ранее, в 2017 году, власти Молдовы приняли законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.



В частности, ретрансляция развлекательных программ или других программ была разрешена. Парламент на заседании 3 декабря одобрил снятие запрета на вещание российских телеканалов в первом чтении.



Данный законопроект предусматривает снятие ограничений на вещание российских телеканалов.



По словам депутата Сергея Сырбу, который был одним из авторов инициативы борьбы с пропагандой, признал, что поправки провалились, поскольку гораздо больше фальшивых новостей рождается внутри страны.



"В будущем необходимо очень тщательно изучить кодекс о телевидении и радиовещании вместе с экспертами, поскольку многие пункты могут быть изменены", - добавил Сырбу.



Кроме того, о намерении отменить ограничения для вещания российских каналов говорил президент Игорь Додон. О том, что подобный проект могут рассмотреть депутаты, говорила и Гречаный.



Напомним, что в Молдове русский признали языком межнационального общения. Также на русский язык должны переводиться все все названия производимых в стране товаров и услуг, продаваемых лекарств и надписи на табличках государственных и общественных учреждений.



Ранее "Страна" сообщала, что парламент республики одобрил сокращение президентских полномочий Санду. Решение депутатов вызвало негодование представителей оппозиции.