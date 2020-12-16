С 25 декабря (пятница) по 10 января (воскресенье) в школах Украины будут зимние каникулы.

Всего времени для досуга у детей будет много - две с половиной недели. Но потом учащиеся не вернутся в классные кабинеты, а, скорее всего, перейдут на дистанционное обучение. Причина - общенациональный карантин, который введен до 24 января.

"Страна" рассказывает, как будут отдыхать и учиться школьники в декабре 2020 и январе 2021.

Зимние каникулы в школах Украины 2020 - 2021 и дистанционка

Зимние каникулы в Украине сезона 2020 - 2021 продлятся целых 17 дней: семь в декабре и десять в январе. На наших календарях они выделены синим цветом.

Школьники начнут отдыхать с пятницы, 25 декабря. Этот день будет выходным и у родителей - по случаю католического Рождества.

В январе каникулы продолжатся вплоть до 10 января с захватом двух государственных праздников: Нового года и православного Рождества.

Такие каникулы заранее были рекомендованы властью и учебные заведения взяли их за основу. Однако из-за тотального карантина, который объявлен в Украине в январе, концепция может поменяться.

В этом месяце Кабмин ввел локдаун - тотальный карантин в Украине с 8 по 24 января включительно. Будут закрыты магазины с товарами не первое необходимости и ТРЦ, кафе и рестораны продолжат работу только навынос. Под замком будут кинотеатры, спортклубы, детские комнаты.

Помимо всего этого, правительство обязало отменить занятия везде, работать будут только садики. Вероятнее всего, в этот период в стране введут дистанционное обучение. В нашем календаре ниже для него появились обозначения зеленым цветом - период, когда школьники уже будут учиться, но дома.

Если следовать логике власти, в школу ребята должны отправиться 25 января (понедельник). Это же касается учащихся училищ, техникумов, университетов.

Могут ли измениться даты зимних каникул в Украине?

Школьники останутся дома ровно на месяц. Такой период пребывания вне школы можно назвать длительным. Обращает на себя внимание и то, что каникулы не "синхронизированы" с январским локдауном, что было бы удобно - дети и родители находились бы дома одновременно. В связи с этим возникает вопрос, не логично ли изменить период зимних каникул?

Период зимних каникул, который мы опубликовали выше, считается базовым. Именно эти даты в качестве рекомендованных разослало Минобразования в учебные учреждения. Там же имеют право сами устанавливать каникулы. Главное - соблюдать правило 30 дней. Именно такой должна быть общая продолжительность отдыха школьников за весь учебный год без учета летних каникул.

На сегодня известно, что в основном в школах Киева будет базовый формат:

с 25 декабря по 10 января - зимние каникулы,

с 11 по 24 января - дистанционное обучение.

А вот во Львовской области сдвинули отдых учащихся. Это не является противозаконным - главное, чтобы каникул было не больше, чем нужно. Там из-за грядущего локдауна рассматривают вариант начала каникул на десять дней позже, чем по всей стране - с 4 января 2021 года.

Не исключено, что в некоторых регионах тоже пойдут по этому пути. В связи с этим родителям рекомендовано уточнять точный график в своих школах.

Относительно весенних и летних каникул говорить пока рано, но пока даты выглядят так:

с 22 по 28 марта включительно,

с 1 июня по 31 августа включительно.

Отдельно мы опубликовали ключевые даты новогодних праздников 2020 - 2021:

Сколько отдыхают в декабре и январе украинцы - календарь

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