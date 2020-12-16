Депутаты Верховной Рады планирует 17 декабря назначить Романа Лещенко на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины, Юрия Витренко - первым вице-премьер-министром – министром энергетики и Сергея Шкарлета - министром образования и науки. Назначение Юлии Лапутиной министром по делам ветеранов, вероятно, будет включено в повестку дня 18 декабря.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Вероятно, в четверг будут вынесены на голосование в зал вопросы о назначении Витренко и Шкарлета на должности министров. Также завтра рассмотрим вопрос о назначении Лещенко. Вопрос о назначении министра ветеранов, очевидно, будет рассмотрен в пятницу; это кандидатура госпожи Лапутиной", – сообщила Кравчук.

Она также подтвердила, что отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского парламент точно не будет рассматривать на текущей неделе. Более того, она не исключила, что он может продолжить работать в правительстве и в дальнейшем.

"Он продолжает пока работать. Будет продолжена дискуссия, сотрудничество с ним. По крайней мере, сейчас господин Абрамовский не будет идти в отставку. Возможно, он вообще продолжит свою работу на должности профильного министра, но это должен быть результат определенного диалога с премьером, президентом, с комитетом при необходимости", – уточнила парламентарий.

Кравчук добавила, что в любом случае к этому кадровому вопросу Рада вернётся не раньше чем 12 января, поскольку текущая пленарная неделя является завершающей в уходящем году.

Ранее Рада сняла с повестки дня рассмотрение отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского по просьбе профильного комитета.

Как писала "Страна", Юрию Витренко перед назначением в Кабмин компания "Нафтогаз" заплатила $4 млн премии.