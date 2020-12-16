Представители Всемирной организации здравоохранения рекомендуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию во время грядущих праздников, чтобы минимизировать риски заразиться коронавирусом.



Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ на своем сайте.



Гражданам советуют проводить собрания на улице, по возможности и все участники такового должны носить маски, при этом соблюдая физическую дистанцию.



В случае, если праздник проходит в помещении, организация посоветовала ограничить число гостей и обеспечить хорошую вентиляцию. Что касается путешествий, европейцам рекомендовали избегать средств передвижения, в которых могут быть толпы.

"Европейским странам стоит осторожно отнестись к работе лыжных курортов, которые сыграли значительную роль в распространении пандемии в Европе", - заявили в ВОЗ.



К тому же, власти должны рассмотреть и по возможности отложить, ограничить или отменить массовые собрания в текущей ситуации распространения Covid-19 в Европе.

"В европейский регион ВОЗ входит 53 страны, включая Россию и несколько государств Средней Азии. С начала пандемии в этом регионе заразились коронавирусом более 22 млн человек, почти 500 тыс. умерли", - добавили в ВОЗ.



Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ предупредили о возможной вспышке коронавируса в Европе в начале 2021 года. Это может произойти в случае несоблюдения ограничительных мер в период новогодних праздников.



Также напомним, что в ВОЗ дали рекомендации, как безопасно отметить Новый год. Так, в ВОЗ рекомендуют отказаться в период праздников от путешествий и не приглашать домой большие компании.