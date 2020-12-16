Полпред РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов не появился на заседании ТКГ, которое состоялось 16 декабря.

Об этом сообщается в официальном Facebook украинской делегации в ТКГ.

"Сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. К сожалению, мы не увидели уполномоченного представителя президента РФ в Трехсторонний контактной группе господина Бориса Грызлова", - сказано в посте.

Пресс-служба украинской делегации отметила, что без Грызлова на заседании обсуждали необходимость от российской стороны как участника ТКГ "взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже". Также речь шла об открытии со стороны "республик" КПВВ "Счастье".

Как писала "Страна", 15 декабря у Грызлова был 70-летний юбилей. В этот день Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством".

Ранее мы приводили заявление члена ТКГ от Украины о том, что Киев не рассматривает введение миротворцев ООН на Донбасс.