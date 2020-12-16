В Донецкой области произошла вспышка ротавирусной инфекции среди школьников, 15 детей оказались в больнице. Вероятная причина заболевания учеников - некачественная вода.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"В Донецкой области 15 детей пострадали в результате вспышки ротавирусной инфекции. 11 декабря у школьников повысилась температура до 38 градусов, появились тошнота, рвота, боль в животе, красное горло, диарея. Дети находятся на амбулаторном лечении", - рассказали в министерстве охраны здоровья.

Сотрудники лабораторного центра уже взяли пробы воды и смывы с объектов окружающей среды для исследований и разработали план, согласно которому будут ликвидировать инфекционную вспышку. На данный момент продолжаются профилактические действия и эпидемиологическое расследование.

Ротавирусная инфекция - это болезнь, которая часто является причиной диареи, для маленьких детей заболевание смертельно опасно. Кроме того, инфекция очень заразна, а ее источником является человек. Для избегания вируса нужно тщательно соблюдать нормы гигиены. Практически каждый ребенок до 5 лет заражался ротавирусом хотя бы один раз.

"Болезнь регистрируют в течение всего года. Однако особенностью ее как вирусного гастроэнтерита является подъем в осенний период с последующим нарастанием в зимне-весенний. Симптомы заболевания преимущественно появляются через 2 дня. Рвота и диарея могут длиться от 3 до 8 дней. Особенно опасными для младенцев и маленьких детей могут быть дополнительные симптомы (потеря аппетита, обезвоживание)", - добавили в МОЗ.

Напомним, в Сумской области у ребенка обнаружили подозрение на опасное инфекционное заболевание, которое передается от грызунов.

Также сообщалось, что на фоне коронавируса в Украине выросла заболеваемость другими инфекционными недугами. Среди них лидируют кампилобактериальний энтерит и туляремия.