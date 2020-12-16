В Национальном антикоррупционном бюро Украины, чей глава Артем Сытник в октябре перенес COVID-19, заразились коронавирусом 122 сотрудника. На изоляции сейчас находятся 16 человек.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос агентства "Украинские новости", подписанном Сытником.

Как говорится в документе, "всего в Национальном бюро заболели болезнью COVID-19 122 работника, а по состоянию на 14.12.2020 количество работников Национального бюро, находящихся на самоизоляции в связи с респираторной болезнью COVID-19 или в связи с предварительным контактом с соответствующей категорией людей, составляет 16 (шестнадцать) человек".

Также в ответе сказано, что для оптимизации организации работы в условиях карантина сотрудникам НАБУ разрешено трудиться по гибкому графику или дистанционно на время самоизоляции. Это касается сотрудников, контактировавших с теми, кто имеет подтвержденный результат теста на COVID-19.

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