В Молдавии, где русский признали языком межнационального общения, парламент на заседании одобрил во втором и окончательном чтении проект снижения пенсионного возраста в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин.



Об этом сообщает со ссылкой на спикера парламента Зинаиду Гречаный информационное агентство "РИА Новости".

Парламент отменил пенсионную реформу 2016 года, вернув пенсионный возраст на прежние отметки, потому как накануне прихода к власти Додона он был повышен до 63 лет для обоих полов.

С предложением о снижении пенсионного возраста для мужчин до 62 лет и для женщин до 57 лет на этой неделе выступила партия социалистов.

По мнению депутатов, женщины, у которых пять или более детей, должны выходить на пенсию в 54 года.



Так, после подписания президентом законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.



"Проект о снижении пенсионного возраста был принят во втором чтении голосами 54 депутатов", - рассказала Гречаный.

Уходящий президент Додон обещает подписать закон на следующей неделе. Его полномочия истекают 24 декабря.

В свою очередь, оппозиция раскритиковала законопроект, поскольку считает, что он приведет к увеличению числа пенсионеров, а также не позволит увеличить размер пенсий.

Напомним, что 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Экс-премьер Майя Санду победила с 57,75% голосов, опередив Додона (42,25%). Инаугурация нового президента пройдет 24 декабря.



Ранее "Страна" сообщала, что Рада разрешила госслужащим старше 65 лет не выходить на пенсию. Так, проект закона предусматривает, что госслужащие возрастом 65 лет и старше могут быть назначены на свои должности на один год с правом повторного назначения без обязательного проведения ежегодного конкурса.