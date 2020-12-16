Компания Twitter закроет приложение для создания потокового видео Periscope, которое было запущено в марте 2015 года. Оно прекратит работать с 31 марта 2021 года.

Об этом сообщает служба поддержки Twitter.

"Twitter принял трудное решение свернуть Periscope. Приложения Periscope для iOS и Android перестанут работать с 31 марта 2021 года", - сказано в сообщении.

Сайт Periscope будет доступен только для просмотра в виде архива, в котором останутся трансляции. С 15 декабря пользователи уже не могут создавать новые учетные записи и покупать жетоны, чтобы поощрять стримеров. Тем, у кого остались такие жетоны, нужно их использовать до 31 марта.

Как пояснили в компании, закрытие приложения позволит усилить инструменты для создания живого видео в Twitter. Пользователи смогут вести трансляции с помощью Twitter Live, выбрав значок камеры в приложении. А у брендов и организаций будет возможность публиковать прямые трансляции с помощью сервиса Media Studio.

Компания Twitter купила Periscope за 120 млн долл. в 2014 году. Через четыре месяца после запуска в сервисе зарегистрировались 10 млн пользователей.

Как сообщала "Страна", осенью Twitter назначил знаменитого хакера главой службы безопасности.

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