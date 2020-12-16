В четверг, 17 декабря, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков. Ветер южно-западный, температура опустится до -1 градуса.



Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.



В западной части Украины, по прогнозам синоптиков, в дневное время температура поднимется до 3 градусов тепла, ночью же опустится до 2 градусов мороза.



В южных областях днем потеплее до 4 градусов, ночью температура воздуха будет колебаться от ноля до +2 градусов.



По прогнозам синоптиков, в центральной и восточной частях страны днем потеплеет до +3 градусов. Ночью ожидается 3 градуса мороза. Осадки в четверг, 17 декабря, синоптики не прогнозируют.



В столице Украины также будет сухо, без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +1, ночью опустится до -1.



Ранее "Страна" сообщала, что начиная с сегодняшнего дня, в Украину придут оттепель, туманы и гололед. Лишь на крайнем востоке Украины еще задержится снег и мокрый снег с гололедом.



Также напомним, что в четверг в Украину придет оттепель, а страну укроют туманы. Практически по всей территории страны температура воздуха будет кружить вокруг нуля.