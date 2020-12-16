Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас признался, что его разочаровала Верховная Рада. Поводом для этого стал провал голосования по законопроекту №3491 о наборе сотрудников на госдолжности с помощью базы кандидатского резерва и конкурсах на госслужбу.

Об этом Маасикас написал в своем Twitter 16 декабря.

"Разочарован неспособностью Верховной Рады принять законопроект 3491, возвращающий принцип набора сотрудников в государственную администрацию на основе заслуг - центральный элемент реформы государственного управления, поддерживаемой ЕС, в том числе посредством макрофинансовой помощи. Надеюсь, что Рада вернется к нему в ближайшее время, в январе", - говорится в записи.

3 июля Рада приняла законопроект №3491 в целом как закон. Он предусматривал введение института "кандидатского резерва" на госслужбе, пребывания кандидата в котором исключает необходимость предоставления им на новый конкурс информации и документов.

Однако 27 июля президент Владимир Зеленский ветировал закон и вернул его в парламент с собственными предложениями.

Доработанный с учетом предложений президента законопроект предусматривал введение кандидатского резерва как информационной системы (базы данных), куда должна заноситься информация о кандидатах на госдолжности, которые соответствуют определенным требованиям и успешно прошли все этапы оценивания во время конкурсного отбора.

В доработанный законопроект были внесены правки и предложения, позволявшие исключить увольнения государственных служащих категории "А" по политически мотивированным решениям. Кроме того, в доработанном документе предлагалось возобновить проведение конкурсов и объявить конкурсы на должности госслужбы, которые во время карантина были заполнены путем отбора. (Например, на должности госслужбы категории "А" - в шестимесячный срок, а на должности категорий "Б" и "В" - в течение одного года со дня вступления в силу этого закона.)

Также предусматривалось внедрение гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на госслужбе и службе в органах местного самоуправления в соответствии с практикой законодательства стран - членов Европейского Союза. Предлагалось разрешить продолжать пребывание на госслужбе по достижении 65-летнего возраста, но не более чем до 70-ти лет.

В поддержку законопроекта №3491 16 декабря проголосовали 224 нардепа при необходимых 226.

Как сообщала "Страна", во вторник комитет Рады снова не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования.

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