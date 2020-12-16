В Украине во время эпидемии гриппа за отчетную неделю ОРВИ заболели более 183 тысяч человек, а за все время эпидемии переболели 4,9% населения страны. При этом 40,6% из заболевших в течении недели - дети и подростки до 17 лет.

Соответствующая статистика обнародована на официальном сайте МОЗ.

Таким образом, за время с 7 декабря по 13 число того же месяца, гриппом и ОРВИ заболели 183 375 человек.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 482,6 на 100 тыс. населения, что на уровне эпидемического порога, рассчитанного для Украины, но при этом он на 10,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за неделю от гриппа сделали прививку 14 780 украинцев, а за все время эпидемии вакцинировались 150 615 человек в Украине.

Напомним, в МОЗ рассказали, что гриппом и ОРВИ в этом году болеют больше украинцев, чем в прошлом.

Также сообщалось о вспышке птичьего гриппа, которая возникла среди дворовых птиц в Южных регионах Украины.