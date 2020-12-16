Министр экологии Роман Абрамовский, который 15 декабря подал заявление об отставке, остается на своей должности.

Об этом в среду, 16 декабря, сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, который опубликовал в телеграм-канале скриншот сообщения от замглавы фракции Александра Корниенко в чате "Слуг народа".

"Министр экологии Роман Абрамовский продолжает работать, президент будет детально изучать ситуацию", - говорится в сообщении Корниенко.

Напомним, 15 декабря Абрамовский подал в отставку. На сегодняшнем заседании Верховной Рады этот вопрос был снят с повестки дня из-за того, что профильному комитету не хватило времени изучить это решение министра.

Ранее мы сообщали, что на заседании фракции "Слуги народа" народные депутаты должны были рассмотреть кандидатуру Романа Опимаха на должность министра экологии.