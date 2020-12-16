В Мукачево, Закарпатской области, школьники будут получать денежные награды за хорошие оценки на итоговой государственной аттестации и высокий балл на Внешнем независимом оценивании. Также выпускники получат единоразовую выплату в 100 гривен после окончания школы в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Мукачева на своей странице в Facebook в среду, 16 декабря.

Согласно изменениям, которые одобрили в проекте Программы развития образования Мукачевской городской территориальной общины на 2021-2023 годы, за 200 баллов на ВНО (это максимально возможный балл - Ред) по одному предмету 5 школьников смогут получить 50 тысяч гривен, это в два раза больше чем в прошлом году.

Кроме того, выплаты предусмотрены и для учителей, чьи ученики получили отличные оценки во время тестирования, они смогут получить 10 тысяч гривен. За высокие результаты на государственной итоговой аттестации 50 учеников из Мукачево смогут получить по 15 тысяч гривен. А каждый школьник, который заканчивает 11 класс, будет получать 1 тысячу гривен.

Также программ предусматривает ежемесячные стипендии для 20 лучших учеников или спортсменов в школах.

Напомним, в Украине со следующего года ВНО хотят сделать платным. За деньги украинским абитуриентам предложат сдавать не все тесты, а только "лишние". То есть, как и сейчас, будет возможность пройти бесплатное тестирование по четырем предметам.

Также сообщалось, что ученикам, которые заканчивают школу в 2021 году могут отменить госаттестацию. Но ВНО проведут в обычные сроки.