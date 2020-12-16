По информации источников "Страны", во фракции "Слуг народа" нет решения ни по одному из кандидатов в министры, кроме Юлии Лапутиной, которую хотят сделать министром по делам ветеранов.

"Возможно, завтра только кандидатуру Лапутиной поставят на голосование и все. Нет решения, ко всем есть вопросы. Витренко вчера нам пообещал, что порешает по поводу 4 миллионов и не будет их получать. А сегодня мы узнали, что он до назначения их получит. То есть, судился с государством Украины, ещё и получит такие деньги и пост. Не много ли возможно будущий вице-премьер и министр на себя берет? У нас не за что вакцину купить, а мы Витренко деньги будем платить. Также по поводу министра экологии. За два часа до фракции все узнали, что Абрамовский подаёт в отставку, комитет профильный об этом даже не знал, они взбунтовались и ждут объяснений", - заявил источник.

Напомним, что обсуждается назначение четырех новых чиновников в правительство. Юрия Витренко - на должность первого вице-премьера и министра энергетики, Шкарлета на должность министра образования, Романа Лещенко на должность министра АПК и Романа Опимаха на должность министра экологии.

Но, как сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, решено пока снять вопрос об отставке нынешнего министра экологии Абрамовского. То есть за Опимаха пока голосовать не будут.

Кандидатуры остальных могут быть внесены на голосование уже завтра-послезавтра.

Ранее "Страна" сообщала о возможных кандидатах на должности в Кабмине, среди которых есть человек, связанный с олигархом Игорем Коломойским.