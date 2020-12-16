По состоянию на среду, 16 декабря, курс гривни на межбанковском валютном рынке ослабился на 8 копеек, до 27,8450 грн/$1 с 27,7650 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,835-27,855 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в среду укрепился до 27,72 грн/$1 с 27,76 грн/$1 во вторник.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 17 декабря – до 27,7373 грн/$1 с 27,7590 грн/$1 накануне.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, каким будет курс доллара и зарплаты украинцев согласно бюджету на 2021 год.

Также сообщалось, что две трети от госбюджета на следующий год - расходы на силовой блок и раздачу долгов.