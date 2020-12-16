Сегодня, 16 декабря, Кабмин утвердил порядок обращения украинцев в скорую помощь. Теперь скорость приезда бригады "103" будет зависеть от того, с какой жалобой обратился гражданин.

В критических и экстренных ситуациях скорая должна прибыть в течение 10 и 20 минут. А вот по другим вызовам медики имеют право не приезжать вовсе - и теперь это закреплено на документальном уровне.

"Страна" разъясняет постановление правительства о том, на какие четыре случая делится вывоз скорой: когда врачи должны прибыть, а когда могут отказать.

Описанные правила вступают в силу с 1 января 2021 года и станут продолжением медицинской реформы, которую начала Ульяна Супрун.

1. Критический вызов - прибытие скорой за 10 минут

Первый случай вызова скорой - критический. К этой категории относятся обращения, которые требуют немедленного реагирования и вмешательства, когда нужны реанимационные меры.

Состояние пациента должно сопровождаться:

отсутствием дыхания,

неэффективным дыханием,

массивной кровопотерей.

Причинами такого состояния могут быть:

все виды травм,

внешние факторы, такие как удар молнией и током),

интоксикация или отравление, в том числе, укусами животных и насекомых.

Бригада должна будет оказаться на месте с момента вызова через 10 минут.

Правда, в документе есть примечание - "допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 25% случаев". Вероятно, таким образом власти прямым текстом пишут: к четверти людей на грани жизни и смерти скорая не успеет (и, скорее всего, не спасет их).

2. Экстренный вывоз - прибытие скорой за 20 минут

К экстренным вывозам - это второй случай - относится потенциально серьезное состояние, требующее неотложной помощи или транспортировки.

Сопровождаются такие случаи:

нарушением сознания,

признаками кровотечения,

признаками острого коронарного синдрома (инфаркт),

признаками острого возможного инсульта,

расстройствами дыхания.

В таких случаях скорая должна прибыть не позднее, чем через 20 минут. Тут можно опоздать, но не более чем в 15% случаев.

Отметим, что в этой графе есть два серьезнейших заболевания - инфаркт и инсульт. Однако указывается, что признаки должны быть "острыми". Отсюда можно сделать вывод, что повышенное давление и терпимые боли в области сердца могут не стать основаниями для прибытия скорой через 20 минут.

3. Неэкстренные вызовы - к семейному врачу

Третий пункт - самый загадочный - неэкстренные вызовы. Власти указывают, что "к ним относятся случаи, которые не несут угрозы для жизни и здоровья пациента, но заболевший или пострадавший требует консультации медика".

В таких ситуациях диспетчер будет рекомендовать обратиться к семейному врачу, передаст туда заявку сам или в случае возможности направит бригаду скорой, которая не выполняет критические или экстренные вызовы.

Что считается неэкстренными вывозами - непонятно. Существует огромный перечень, который может или соответствовать этой категории, или же относиться к экстренным вызовам.

Среди них: высокая температура тела, недомогание у беременных, боль в желудке, почках, печени и многое другое. Во всех этих случаях человек как может дождаться приема семейного врача по декларации завтра-послезавтра, так и скончаться в ближайшее время, если не получит помощь. Самое страшное то, что определять это будут даже не на глаз, а на слух - диспетчеры скорой.

4. Непрофильные вызовы

Четвертый пункт - непрофильные вызовы. Что это такое не указывается. Но записано, что эти случаи касаются обращений пациентов, состояние которых не требует неотложной помощи.

Это тоже будет определять диспетчер скорой. В таком случае гражданину будет предложено получить консультацию по телефону.

Когда к украинцам перестала приезжать скорая

Описанные выше инновации являются продолжением медреформы, которая вводилась при Ульяне Супрун. Тогда высказывалось мнение, что украинцы привыкли вызывать скорую по поводу и без, а неотложными симптомами считать повышенную температуру.

С такой аргументацией с 1 сентября 2018 года был введен протокол для диспетчеров.

Новые правила подразумевали тщательный опрос диспетчерами украинцев, которые вызывают скорую. Специалиста по телефону обязали выяснять, действительно ли граждан нуждается в неотложной помощи или нет. Этот формат работы был взят за основу в сегодняшних нововведениях Кабмина. Ведь именно диспетчер будет решать, кого спасть, а к кому не направлять бригаду.

Сразу после введения медреформы два года назад украинцы стали массово жаловаться в отказах скорой приезжать. Объясняли им это "несерьезностью случая".

Со слов людей "Страна" описывала два конкретных примера - открытый перелом и высокая температура, которую никак не удавалось сбить. В обоих случаях речь идет о здоровье детей, но бригада к ним направлена не была.

Причем, тогда отказывали в направлении скорой на основании новых протоколов, которые действовали на словах.

А сегодня дело Супрун было официально продолжено на уровне правительства Украины.

Для сравнения: по словам главы МОЗ Максима Степанова, сейчас скорая опаздывает на вызовы почти в 70% случаев. После вступлениям в силу протокола о четырех случаях можно предположить, что бригады рассредоточат между критическими и экстренными. А людям с очень плохим самочувствием, но которые прямо сейчас не умирают, останутся один на один со болезнью до приема у семейного врача.