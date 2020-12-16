В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского, который призван разрешить допуск вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте парламента в среду, 16 декабря.

Так, сегодня Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект №4499 "Об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях".

Проект закона разработало министерство обороны Украины. Документ согласован с министерством иностранных дел, министерством экономики, министерством финансов, министерством внутренних дел, министерством инфраструктуры, министерством юстиции и Службой безопасности Украины.

Всего на межнациональные учения в Украине планируется потратить около 38 559 440 гривен, которые будут выделены из бюджета Минобороны. На данный момент законопроект находится на рассмотрении профильного комитета и руководства парламента.

Ранее мы рассказывали о международных учениях во Львовской области, в которых участвовали около 4 000 военных из 10 стран.

Также в октябре в Николаеве состоялись совместные учения украинских и британских вооруженных сил.