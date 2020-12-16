Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы Минобразования.

Об этом в среду, 16 декабря, в Facebook сообщила секретарь комитета, народный депутат из фракции "Голос" Наталья Пипа.

"Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования. Рекомендовал залу ВРУ завтра определиться. Поэтому ответ мы получим завтра в зале", - говорится в сообщении.

Согласно записям, сделанным в ходе заседания, из 11 членов комитета кандидатуру действующего исполняющего обязанности министра образования поддержали 5 человек.

Напомним, в июне комитет принял подобное решение в отношении Шкарлета. В Раде под голосование за его кандидатуру также не нашлось голосов, поэтому он был назначен временно исполняющим обязанности министра образования и науки Украины.

Позже, 11 сентября, Комитет этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества высшего образования обнаружил плагиат в трех работах Сергея Шкарлета.

Ранее "Страна" разбиралась, почему кандидатура Шкарлета не находит поддержки среди некоторых депутатов и грантовых организаций.