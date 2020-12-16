В среду, 16 декабря, парламент Молдовы принял в окончательном чтении закон о функционировании языков на территории республики, согласно которому русский язык становится языком межнационального общения . Решение было поддержано большинством представителей партии социалистов и партии "Шор", представители оппозиции бойкотировали заседание из-за "токсичной" повестки дня.

Об этом пишет "Интерфакс".

Язык межнационального общения – это язык, который использую народы многонационального государства для общения между собой.

После принятия закона во взаимоотношениях с органами государственной власти, а также с предприятиями и организациями, которые находятся на территории Молдовы языком письменного и устного общения является государственный язык и/или русский язык как язык межнационального общения по выбору гражданина.

Также на русский язык должны переводиться все все названия производимых в стране товаров и услуг, продаваемых лекарств и надписи на табличках государственных и общественных учреждений. Руководители госучреждений обязаны владеть русским языком.

Кроме того, законопроект предлагает введение личной ответственности для чиновников, которые откажутся дать ответ на петицию на русском языке. Также предусматривается ,что "знание государственного языка в Молдове является моральным обязательством представителей национальных меньшинств, а государство обязано создать условия для бесплатного изучения государственного языка, особенно, в местах компактного проживания национальных меньшинств".

Данный закон должен заменить предыдущий закон о функционировании языков, который функционировал раньше. Он был принят в Молдавской ССР 31 августа 1989 года, но был отменен в 2018 году Конституционным судом республики, так как был признан устаревшим.

Ранее парламент Молдовы проголосовал об отмене ограничений на трансляцию российских телеканалов.

Также сообщалось, что парламент республики одобрил сокращение президентских полномочий Санду. Решение депутатов вызвало негодование представителей оппозиции.