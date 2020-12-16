Кабмин 16 декабря начался с бюджета. Напомним: накануне Рада проголосовала за бюджет на 2021 год.

Как считает премьер-министр Денис Шмыгаль, бюджет-2021 - это "бюджет возможностей", и он вполне реалистичный.

Доходы, по сравнению с прошлым годом, выросли на 11%, при этом ставки налогов не меняются - весь рост будет за счет развития экономики и борьбы со схемами на таможне и в налоговой.

Также Шмыгаль прокомментировал финансирование медицины и образования, по которым у профильного сообщества, пожалуй, больше всего вопросов. Так, в Ассоциации городов заявили, что на повышение зарплат учителям может не хватить порядка 40 млрд. По медицине, по словам нардепа Ольги Стефанишиной, дыра - почти в 100 млрд.

Но главный аргумент Кабмина - и медицина, и образование в 2021 году будут финансироваться лучше, чем в этом - плюс 30 млрд и 26 млрд соответственно. Выйти на 5% от ВВП, которые прописаны на здравоохранение в отечественном законодательстве, Шмыгаль пообещал к 2023 году.

Также премьер-министр прокомментировал другую тему, которая сейчас на слуху, - кадровые перестановки в Кабмине.

Он подтвердил, что уже вскоре будут новые назначения.

В частности, как "Страна" уже писала, на должность первого вице-премьера и министра энергетики сейчас активно продвигают экс-топ-менеджера "Нафтогаза" и ставленника Коломойского Юрия Витренко.

А министром образования предлагают сделать нынешнего и.о Сергея Шкарлета. Также Шмыгаль сказал, что идут консультации по поводу аграрного министерства и его главы. Но тут назначения будут, скорее всего, уже после Нового года

Кстати, ожидаемое усиление влияния Коломойского в энергетике не помешало Кабмину активизировать выбивание денег с подконтрольной олигарху "Укрнафты". Правительство хочет получить с компании почти миллиард дивидендов за 2018 год. Придется ускорится с перечислением денег также "Укрзализнице" и "Турбоатому", ведь денег в бюджете катастрофически не хватает.

"Страна" разбиралась, что принял Кабин 16 декабря.

Новые тюрьмы Малюськи

В Украине может измениться системы исполнения наказаний. Минюст продвигает проект, согласно которому планируется создать "альтернативные исправительные центры" - открытого типа.

Сейчас в исправительных центрах (их 14) содержится 1432 осужденных, что обходится бюджету в 200 млн гривен в год. То есть на содержание одного осужденного тратится 140 тысяч в год или 11,6 тысяч в месяц. Да и внешне исправительные центры мало чем отличаются от колоний - те же заборы, колючая проволока и пр.

Поэтому предлагается сделать исправительные центры менее строгими, а, по возможности, и уменьшить количество тех, кто отбывает там наказания. Скажем, вместо исправительного центра человеку могут назначить так называемое пробационное наказание, когда контроль будет заключаться в ношении электронного браслета. Также такой осужденный должен пребывать по определенному судом адресу.

В том числе могут внести изменения в правила выполнения общественных работ. В частности, предлагается увеличить "рабочий день" вдвое - до 4 часов для несовершеннолетних, и до 8 часов - для других граждан, дескать так и работа будет выполнена более качественно, и срок наказания закончится быстрее.

По осужденным за более серьезные преступления также будут нововведения. У каждого заключенного появится свой план отбывания наказания, а успешность его выполнения будет влиять на возможности досрочного освобождения. Само решение по условно-досрочному освобождению смогут переносить дважды в год на срок по три месяца.

В следственных изоляторах предлагается улучшить условия - в частности, ввести платные услуги и предоставить доступ к Интернету.

Аналоговому ТВ дали три месяца

Кабмин продлил переходной период для аналогового телевидения: для неподконтрольных территорий — до восстановления территориальной целостности Украины; для телерадиокомпаний в других областях - до 31 марта 2021 года.

Как указано в пояснительной записке, отсрочка поясняется недостатком финансирования и устаревшей технической базой телеканалов. Поэтому отключение аналогового ТВ приведет к "усилению иностранного влияния на информационное пространство Украины", — говорится в пояснительной записке.

Биржи в черном списке

Минфин прошелся по списку бирж, на которых размешаются акции украинских компаний. Так, согласно постановлению Кабмина, утвержден Перечень фондовых бирж, на которых разрешен оборот акций публичных компаний. Всего в список попало 49 бирж. Из 144 мировых бирж, исключили следующие:

те, которые находятся в сером и черном списках FATF;

фондовые биржи стран, из которых в Украину не поступают инвестиции;

биржи развивающихся стран;

биржи РФ.

Детальнее со списками разрешенных и запрещенных бирж можно ознакомится здесь. Контролировать выполнение этого постановления, а также пересматривать списки бирж будет Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Скорым" установили время

В Украине переписали правила для "скорых".

Так, все вызовы теперь будут делиться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные. Классификация зависит от состояния пациента.

Критические - самые сложные, если жизни человека угрожает реальная опасность (скажем, тяжелые травмы, подозрение на инфаркт и прочее). Для этой категории устанавливается время приезда экстренной бригады - не больше 10 минут.

Для категории экстренных вызовов (сердечные патологии, высокая температура и пр.) - не больше 20 минут.

Как сказано в пояснительной записке, это позволит упорядочить работу экстренной медицинской службы и повысить ее эффективность. Сейчас скорость поезда бригады зависит не столько от категории и сложности вызова, сколько от расстояния. Поэтому в городах "скорые" доезжают до пациентов за 10 минут, а в села - едут не меньше 20 минут, и, в итоге, нередко приезжают уже поздно.

Впрочем, теперь не исключена другая проблема - диспетчеры будут попросту ставить вызовы, которые им покажутся несрочными, в конец очереди. Ведь определить по телефону насколько критический случай можно далеко не всегда.

Также есть риски, что "скорые" станут отказываться выезжать на "непрофильные" вызовы.

Новые правила регистрации авто

С подачи МВД, правительство изменило правила регистрации транспортных средств.

Нововведений несколько:

новые авто могут ставить на учет представители салонов, в которых они продаются;

если авто не требует осмотра эксперта, документы на номера можно подавать через электронный кабинет сервисной службы МВД, там же будет проведена проверка документации;

через личный кабинет можно заказывать "специальные" номера (скажем, из серии 0001-0009, с тремя одинаковыми цифрами, последовательными цифрами типа 1234 и др.;

если авто в лизинге, для его постановки на учет, кроме договора лизинга, нужен еще и договор купли-продажи машины;

к первой регистрации не допускаются авто, произведенные на базе б/у шасси, то есть импортные переоборудованные транспортные средства (в частности, микроавтобусы) в Украине оказываются под запретом;

перерегистрация авто, оформленных на граждан, которые внесены в реестр должников, проводится не будет;

не допускается выдача одинаковы номеров на два и более авто.

Коллапс медицины уже с 1 января

На Кабмине вспыхнул скандал. К правительству обратились народные депутаты: почему до сих пор ничего не решили вопрос продления договоров с аптеками по программе "Доступные лекарства" и с медучреждениями по медицинским гарантиям.

По их словам, 16 декабря было последнее заседание Кабмина, когда можно было оперативно решить этот вопрос. Теперь же 9 тысяч аптек и 7 тысяч медучреждений останутся без финансирования НСЗУ. Нацслужбе на продление договоров нужно не менее 20 дней.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, проект такого постановления Кабмина сейчас в работе. Он пояснил задержку с его подготовкой тем, что Нацслужба подала в министерство свою интерпретацию продления договоров. Согласно ей, предлагалось ликвидировать некоторые коронавирусные пакеты, в частности по экстренной помощи. Также были предложения отменить выезд экстренных бригад на забор тестов на коронавирус и коронавирусные доплаты медикам.

По словам Степанова, в ближайшее время Кабмин примет постановление, которым продлит сроки перезаключения договоров на первый квартал 2021 года. То есть, в теории, финансирование остановиться не должно. Но если Кабин «забудет» о медицине, уже с нового года украинцы могут остаться без доступных лекарств и лечения.

"Большевик" пойдет с молотка

Столичный завод "Большевик" (сейчас - "Первый киевский машиностроительный завод") отдадут под приватизацию. Соответствующее распоряжение поддержал Кабмин.

Советником по подготовке к приватизации предлагается назначить международную компанию KPMG (она выиграла соответствующий конкурс). Оплата советника, согласно законодательству, предусмотрена на уровне 0,5% стоимости активов предприятия плюс до 2% от сумы реализации через приватизацию.

То есть фиксированная часть вознаграждения стоит порядка 1,7 млн, а переменная (по результатам продажи) - 1,39% от стоимости объекта.

Стоит отметить, что приватизация "Большевика" может оказаться проблемной. В августе там состоялось собрание трудового коллектива, на котором люди потребовали включить представителей предприятия в приватизационную комиссию.

Они опасаются массовых увольнений, а также жалуются, что Фонд госимущества не считается с мнением трудового коллектива.

Дешевые вакцины

Украина получит дешевую вакцину от пневмокока. Напомним: недавно эту прививку включили в обязательный календарь.

Но пневмококковая вакцина на рынке стоит дорого — от 50 до 140 долларов за одну дозу.

Впрочем, для стран с низким уровнем дохода в Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации предусмотрены другие цены — до 2-3,3 долларов за дозу. В этот перечень попадает и Украина.

Более того, в следующем году затраты на вакцинацию одного ребенка составят в Украине не более 40 центов, - указано в пояснительной записке к проекту распоряжения Кабмина о подписании запроса от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации по получению специальной цены на пневмококковые вакцины.