Жители Украины заявили, что больше доверия у них к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову нежели к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое произошло впервые.



Об этом говорят данные опроса Центра Разумкова.

Так, большинство опрашиваемых выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике.

Однако несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Разумкову (ему доверяют 35% опрошенных, однако не доверяют - 52%, баланс доверия- минус 16,9%), мэру Киева Виталию Кличко (соответственно 30% и 59,5%, баланс доверия - минус 29,5%) и Зеленскому (соответственно 30% и 64%, баланс доверия - минус 34%).

Таким образом впервые за время исследований уровень доверия украинских жителей к Разумкову превысил доверие к президенту Зеленскому.

Жители Украины выражают свое доверие:

Игорю Смешко - 24% опрошенных (не доверяют ему 53,5%);

экс-премьеру Владимиру Гройсману - соответственно 24% и 65%;

сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко - соответственно 22% и 70%;

лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко - 20,5% и 62%;

пятому президенту Петру Порошенко - 20% и 74%;

лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - соответственно 17% и 76%;

главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку - 16% и 77,5%;

представителю Всеукраинского объединения "Свобода" Руслану Кошулинскому - 15% и 54%;

главе МВД Арсену Авакову - 14% и 75%;

экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили - 14% и 76%;

нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю - 13% и 70%;

лидеру Блока Вилкула "Украинская перспектива" Александру Вилкулу - 12% и 63%;

лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко - 12% и 81%;

руководителю Офиса президента Андрею Ермаку - 11% и 63%;

генпрокурору Ирине Венедиктовой - 8% и 63%.

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается:

Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных),

волонтерским организациям (66%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%),

церкви (62%),

добровольческим батальонам (59%),

Государственной пограничной службе (58%),

главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (58%),

Национальной гвардии Украины (55%),

совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (52%),

СМИ Украины (48%) и общественным организациям (46%).

Также в опросе видно, что недоверие чаще украинцы высказывают:

СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных),

чиновникам (78%), судам (77%), Верховной Раде (76%),

правительству Украины (75%),

коммерческим банкам (73%), политическим партиям (72%),

ВАКС (70%),

Конституционному суду Украины (70%), НАБУ (70%), САП (70%),

прокуратуре (70%),

Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (70%),

Верховному суду (68%), местным судам (67%),

президенту Украины (62%), Национальному банку Украины (61,5%),

Национальной полиции (52%),

профсоюзам (52%), СБУ (47%).

То, что нынешняя власть лучше предыдущей считают 20% украинцев, 30% имеют противоположную позицию (что нынешняя власть хуже), а 41% опрошенных считают, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей.

Отметим, теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Данное социологическое исследование выполнено в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова "Украина-2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".





Ранее "Страна" сообщала, что, согласно этому же опросу, за выход во второй тур на выборах президента сейчас бы боролись Зеленский, Порошенко и Бойко.



Также напомним, что согласно соцопросу, в Украине растет запрос на сильного лидера. Более 54,1% украинцев уверены, что "сильный лидер" для Украины важнее, чем демократичная система управления страной. .