Украинцы впервые доверяют Разумкову больше чем Зеленскому - опрос
Жители Украины заявили, что больше доверия у них к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову нежели к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое произошло впервые.
Об этом говорят данные опроса Центра Разумкова.
Так, большинство опрашиваемых выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике.
Однако несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Разумкову (ему доверяют 35% опрошенных, однако не доверяют - 52%, баланс доверия- минус 16,9%), мэру Киева Виталию Кличко (соответственно 30% и 59,5%, баланс доверия - минус 29,5%) и Зеленскому (соответственно 30% и 64%, баланс доверия - минус 34%).
Таким образом впервые за время исследований уровень доверия украинских жителей к Разумкову превысил доверие к президенту Зеленскому.
Жители Украины выражают свое доверие:
- Игорю Смешко - 24% опрошенных (не доверяют ему 53,5%);
- экс-премьеру Владимиру Гройсману - соответственно 24% и 65%;
- сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко - соответственно 22% и 70%;
- лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко - 20,5% и 62%;
- пятому президенту Петру Порошенко - 20% и 74%;
- лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - соответственно 17% и 76%;
- главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку - 16% и 77,5%;
- представителю Всеукраинского объединения "Свобода" Руслану Кошулинскому - 15% и 54%;
- главе МВД Арсену Авакову - 14% и 75%;
- экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили - 14% и 76%;
- нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю - 13% и 70%;
- лидеру Блока Вилкула "Украинская перспектива" Александру Вилкулу - 12% и 63%;
- лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко - 12% и 81%;
- руководителю Офиса президента Андрею Ермаку - 11% и 63%;
- генпрокурору Ирине Венедиктовой - 8% и 63%.
Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается:
- Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных),
- волонтерским организациям (66%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%),
- церкви (62%),
- добровольческим батальонам (59%),
- Государственной пограничной службе (58%),
- главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (58%),
- Национальной гвардии Украины (55%),
- совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (52%),
- СМИ Украины (48%) и общественным организациям (46%).
Также в опросе видно, что недоверие чаще украинцы высказывают:
- СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных),
- чиновникам (78%), судам (77%), Верховной Раде (76%),
- правительству Украины (75%),
- коммерческим банкам (73%), политическим партиям (72%),
- ВАКС (70%),
- Конституционному суду Украины (70%), НАБУ (70%), САП (70%),
- прокуратуре (70%),
- Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (70%),
- Верховному суду (68%), местным судам (67%),
- президенту Украины (62%), Национальному банку Украины (61,5%),
- Национальной полиции (52%),
- профсоюзам (52%), СБУ (47%).
То, что нынешняя власть лучше предыдущей считают 20% украинцев, 30% имеют противоположную позицию (что нынешняя власть хуже), а 41% опрошенных считают, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей.
Отметим, теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Данное социологическое исследование выполнено в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова "Украина-2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".
Ранее "Страна" сообщала, что, согласно этому же опросу, за выход во второй тур на выборах президента сейчас бы боролись Зеленский, Порошенко и Бойко.
Также напомним, что согласно соцопросу, в Украине растет запрос на сильного лидера. Более 54,1% украинцев уверены, что "сильный лидер" для Украины важнее, чем демократичная система управления страной. .