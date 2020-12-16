Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование по делу о причастности народного депутата VIII созыва Верховной Рады Татьяны Черновол к поджогу офиса "Партии регионов" в феврале 2014 году, в результате которого погиб 57-летний Владимир Захаров.

Об этом в среду, 16 декабря, информирует пресс-служба ведомства.

"По результатам предварительного расследования народный депутат Украины VIII созыва обвиняется в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ГБР также заявили, что сторона защиты ознакомлена со всеми материалами уголовного дела. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, во вторник, 15 декабря ГБР вручило Черновол обвинительный акт. В нем говорится, что экс-нардеп 18 февраля 2014 года, во время событий Майдана, руководила действиями группы лиц и непосредственно принимала участие в поджоге здания на ул. Липской в Киеве, в котором находился офис "Партии регионов". В результате пожара погиб сотрудник партии, который находился в помещении партийного офиса.

Ранее Черновол заявляла, что не отрицает факт поджога офиса "Партии регионов" во время революции Достоинства в 2014 года, но не видит связи между поджогом и смертью сотрудника офиса, что вменяется ей следствием.

10 апреля 2020 года ГБР провело обыск в доме Черновол, где было найдено оружие и боеприпасы. Ей было сообщено о подозрении о подозрении по ч. 2 ст. 115 УК Украины. 14 апреля следователи ГБР допросили Черновол, она отказалась давать показания.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест. 30 июля Печерский райсуд сократил для нее время пребывания под ночным домашним арестом на час.