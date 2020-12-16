Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социальной службой Центра Разумкова.

Так, социологи опросили 2 018 респондентов, проживающих в разных регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Опрос проводился с 4 по 9 декабря методом "тет-а-тет" по месту жительства.

В Раду, преодолев барьер в 5%, прошли бы:

партия "Слуга народа" получила бы 26,5% из тех опрошенных, которые определились с выбором и намерены участвовать в выборах;

"Европейская солидарность" - 19,5%;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,7%;

ВО "Батькивщина" - 8,8%.

Менее 5% набрали и, таким образом, не прошли бы в Раду:

"Сила и честь" - 4,8%;

партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,8%;

ВО "Свобода" - 2,9%;

партия Шария - 2,5;

"Голос" - 2,3%;

радикальная партия Ляшко - 1,9%;

"Гражданская позиция" - 1,6;

"За будущее" - 1,6;

"УДАР Виталия Кличко" - 1,3%.

Другие партии набрали бы меньше 1%.

Напомним, согласно опросу, украинцы считают Зеленского главным разочарованием года. На втором месте - Порошенко.

Также мы рассказывали, что почти 60% украинцев считают, что страна разваливается и идет к расколу.