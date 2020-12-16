На выборах в Раду лидируют "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Оппоплатформа". Фото: strana.ua

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социальной службой Центра Разумкова.

Так, социологи опросили 2 018 респондентов, проживающих в разных регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Опрос проводился с 4 по 9 декабря методом "тет-а-тет" по месту жительства.

 В Раду, преодолев барьер в 5%, прошли бы:

  • партия "Слуга народа" получила бы 26,5% из тех опрошенных, которые определились с выбором и намерены участвовать в выборах;
  • "Европейская солидарность" - 19,5%;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,7%;
  • ВО "Батькивщина" - 8,8%.

Менее 5% набрали и, таким образом, не прошли бы в Раду:

  • "Сила и честь" - 4,8%;
  • партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,8%;
  • ВО "Свобода" - 2,9%;
  • партия Шария - 2,5;
  • "Голос" - 2,3%;
  • радикальная партия Ляшко - 1,9%;
  • "Гражданская позиция" - 1,6;
  • "За будущее" - 1,6;
  • "УДАР Виталия Кличко" - 1,3%.

Другие партии набрали бы меньше 1%.

В Раду прошли бы пять партий. В лидерах "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Скриншот: Центр Разумкова

В Раду прошли бы пять партий. В лидерах "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Скриншот: Центр Разумкова

Напомним, согласно опросу, украинцы считают Зеленского главным разочарованием года. На втором месте - Порошенко.

Также мы рассказывали, что почти 60% украинцев считают, что страна разваливается и идет к расколу.

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