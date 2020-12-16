В Раду проходят всего четыре партии - опрос
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социальной службой Центра Разумкова.
Так, социологи опросили 2 018 респондентов, проживающих в разных регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Опрос проводился с 4 по 9 декабря методом "тет-а-тет" по месту жительства.
В Раду, преодолев барьер в 5%, прошли бы:
- партия "Слуга народа" получила бы 26,5% из тех опрошенных, которые определились с выбором и намерены участвовать в выборах;
- "Европейская солидарность" - 19,5%;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,7%;
- ВО "Батькивщина" - 8,8%.
Менее 5% набрали и, таким образом, не прошли бы в Раду:
- "Сила и честь" - 4,8%;
- партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,8%;
- ВО "Свобода" - 2,9%;
- партия Шария - 2,5;
- "Голос" - 2,3%;
- радикальная партия Ляшко - 1,9%;
- "Гражданская позиция" - 1,6;
- "За будущее" - 1,6;
- "УДАР Виталия Кличко" - 1,3%.
Другие партии набрали бы меньше 1%.
Напомним, согласно опросу, украинцы считают Зеленского главным разочарованием года. На втором месте - Порошенко.
Также мы рассказывали, что почти 60% украинцев считают, что страна разваливается и идет к расколу.